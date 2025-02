Οπαδοί της Τσέλσι κατά του Μπόελι: «Καταστρέφεις την ομάδα μας» (pics, vid)

Η Τσέλσι διέλυσε με 4-0 τη Σαουθάμπτον εντός έδρας για την Premier League, όμως ο κόσμος των «μπλε» δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με την ιδιοκτησία της ομάδας και συγκεκριμένα τα «έχουν» με τον Τοντ Μπόελι.

Οι οπαδοί διαμαρτυρήθηκαν πριν από το ματς για την κατάσταση στην ομάδα, αλλά και για τον διορισμό των Λόρενς Στιούαρτ και Πολ Γουίνστανλεϊ στις θέσεις των αθλητικών διευθυντών.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρικτές των Λονδρέζων φαίνονται να παρελαύνουν κοντά στο «Στάμφορντ Μπριτζ» κρατώντας πανό στραμμένο προς την ιδιοκτησία του συλλόγου λέγοντας «καταστρέφετε την ομάδα μας».

About 200 Chelsea fans protesting Clearlake-Boehly’s ownership before the Southampton game.

Some throwing dollar bills and chanting against Todd Boehly. Others targeting BlueCo. Some just singing Roman Abramovich’s name. pic.twitter.com/RzHKR023oB

— Ben Jacobs (@JacobsBen) February 25, 2025