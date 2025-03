Πρόκριση με τεσσάρα για την Μπέτις (0-4) – Έκανε το 2/2 η Τσέλσι (1-0)

Πανηγυρική πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League πήρε η Ρεάλ Μπέτις.

Η ισπανική ομάδα επικράτησε πολύ εύκολα με σκορ 4-0 της Γκιμαράες στην Πορτογαλία και σε συνδυασμό με το 2-2 του πρώτου αγώνα πέρασε στην επόμενη φάση.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού, Σεντρίκ Μπακαμπού, που πέτυχε δύο γκολ (5’, 20’), ενώ από ένα γκολ και μία ασίστ είχαν οι Άντονι και Ίσκο.

Η Τσέλσι αν και δυσκολεύτηκε νίκησε με 1-0 την Κοπεγχάγη και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λέγκια – Μολντε στους «8» της διοργάνωσης. Σκόρερ για τους μπλε του Λονδίνου ήταν ο Χολ στο 55’.

Τα πρώτα ματς των 16

Κοπεγχάγη – Τσέλσι 1-2

Μόλντε – Λέγκια 3-2

Παναθηναϊκός – Φιορεντίνα 3-2

Μπέτις – Γκιμαράες 2-2

Μπόρατς – Ραπίντ Βιέννης 1-1

Γιαγκελόνια – Σερκλ Μπριζ 3-0

Τσέλιε – Λουγκάνο 1-0

Πάφος – Τζουργκάντεν 1-0

Οι αγώνες ρεβάνς των 16

Ραπίντ Βιέννης – Μπόρατς 2-1 παρ.

Λουγκάνο – Τσέλιε (4-3 κ.δ., 5-4 παρ., 1-3 πεν.)

Τζουργκάντεν – Πάφος 3-0

Σερκλ Μπριζ – Γιαγκελόνια 2-0

Φιορεντίνα – Παναθηναϊκός 3-1

Γκιμαράες – Μπέτις 0-4

Τσέλσι – Κοπεγχάγη 1-0

Λέγκια – Μόλντε 2-0 (παρ. 1-0 κ.δ)

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Τσέλιε Vs Φιορεντίνα

Τσέλσι Vs Λέγκια

Τζουργκάντεν Vs Ραπίντ Βιέννης

Μπέτις Vs Γιαγκελόνια

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Τσέλσι ή Λέγκια Vs Τζουργκάρντεν ή Ραπίντ Βιέννης

Τσέλιε ή Φιορεντίνα – Παναθηναϊκός VS Μπέτις ή Γιαγκελόνια