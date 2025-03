Τουλάχιστον 10 αεροπορικές επιδρομές της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας έπληξαν τομείς της Υεμένης ελεγχόμενους από τους Χούθι αργά χθες Τρίτη το βράδυ, ανάμεσά τους την πρωτεύουσα Σανάα, τη Χοντάιντα (δυτικά), όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας, και τη Σαάντα (βόρεια), το λίκνο του κινήματος ανταρτών που υποστηρίζεται από το Ιράν, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης προσκείμενα σ’ αυτό και αυτόπτες μάρτυρες (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Το νέο κύμα πληγμάτων ακολουθεί αυτό πριν μερικά 24ωρα στο οποίο σκοτώθηκαν τουλάχιστον 53 άνθρωποι, σύμφωνα με το κίνημα Ανσάρ Αλλάχ («Υποστηρικτές του Θεού»), πιο γνωστό με το επώνυμο της οικογένειας των ιδρυτών και ηγετών του, εξαιτίας της απόφασής του να ξαναρχίσει τις επιθέσεις του εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Αντεν σ’ ένδειξη «αλληλεγγύης» στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

