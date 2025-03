Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Λονδίνο – Μία νεκρή

Μια γυναίκα περίπου 20 ετών έχασε τη ζωή της όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε τρεις πεζούς στο κεντρικό Λονδίνο.

Οι άλλοι δύο πεζοί μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά το περιστατικό στο The Strand γύρω στις 11.40 το πρωί της Τρίτης.

Ο ένας σύμφωνα με το Sky News φέρει βαριά τραύματα ενώ ο άλλος ελαφρά.

🚨BREAKING: A man has just driven a van into a crowd of people outside Kings college in Central London

Britain is not okay. pic.twitter.com/XU699Le2mo

