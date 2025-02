Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς σε πόλη του βόρειου Ισραήλ

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο βόρειο Ισραήλ, ανακοίνωσε η αστυνομία, μιλώντας για «πιθανή τρομοκρατική επίθεση».

«Αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να σταματήσουν ένα ύποπτο όχημα και να συλλάβουν έναν ύποπτο που φέρεται να έριξε το όχημα πάνω σε πολίτες σε έναν οδικό κόμβο νότια της πόλης της Χάιφας», τόνισε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

🚨Terror attack,Car ramming

Initial reports of a ramming terror attack at the Karkur Junction near Pardes Hana, Israel.

Multiple unconscious victims; additionally a police officer reports a suspect attempted to stab him in the vicinity.

8 injured,2 critical injury and an… pic.twitter.com/d6WQclzKWE

