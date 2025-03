Το κλάμα του Χάτζαρ που συγκλόνισε (όχι) άπαντες! (vids)

Μελβούρνη ώρα 15:00. Η μεγάλη στιγμή που όλοι οι λάτρεις της Formula 1 περίμεναν έφτασε. Μαζί και οι 5 ρούκι της φετινής σεζόν. Το όνειρό τους γίνεται πραγματικότητα. Αυτό για το οποίο πάλευαν από μικροί, ξοδεύοντας ώρες πίσω από το τιμόνι, με τη συμπαράσταση των γονιών τους (αρχικά) και των χορηγών τους (αργότερα).

Για έναν από αυτούς όμως το πράγμα στραβώνει πριν καν αρχίσει ο αγώνας. Ο Ίσακ Χάτζαρ χάνει τον έλεγχο του μονοθεσίου του κατά το γύρο σχηματισμού και πέφτει πάνω στις μπαριέρες. Η εξαιρετική του εικόνα στις κατατακτήριες, όπου έγραψε τον 11ο χρόνο, πάει στράφι.

Terminal damage on the formation lap for a devastated Hadjar #F1 #AusGP pic.twitter.com/PMmXQCnmA9

Ο Γαλλοαλγερινός πιλότος της Racing Bulls (η 2η ομάδα της Red Bull) δεν μπορεί να διαχειριστεί πολύ καλά το γεγονός αυτό και ξεσπά. Πίσω από το μισοανοιγμένο γείσο του κράνους του, βάζει τα κλάματα, ξυπνώντας μνήμες από το διάσημο ατύχημα του Μίκα Χάκινεν στη Μόντσα το 1999.

Και τότε αυτή τη συγκλονιστική εικόνα έρχεται να τη δυναμώσει ακόμα περισσότερο η παρουσία του Άντονι Χάμιλτον. Ο πατέρας του 8 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή, Λιούις, όρμησε στον ρούκι για να τον παρηγορήσει.

Όταν ρωτήθηκε για το τι του είπε, ο Χάτζαρ αποκάλυψε:

«Έχε το κεφάλι στου ψηλά»

Ο ίδιος ο Άντονι Χάμιλτον είπε στο SkySports γιατί ένιωσε την ανάγκη να παρηγορήσει τον Χάτζαρ μετά το περιστατικό.

«Όταν είδα τι συνέβη, η καρδιά μου σφίχτηκε. Όχι μόνο για εκείνον, αλλά και για τους γονείς του. Για όλα όσα έκαναν για να δουλέψουν σκληρά και να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Είναι σαν να του το άρπαξαν. Απλώς ένιωσα απαίσια γι’ αυτόν, οπότε σκέφτηκα «Ξέρει κάτι; Πρέπει να πάω και να πω σε αυτό το παιδί, κράτησε το κεφάλι ψηλά, περπάτα και θα επιστρέψεις.» Θεωρώ πως είναι ένας εκπληκτικός οδηγός».

#LewisHamilton‘s father Anthony on that heartwarming embrace with Isack Hadjar. 🥰 so caring.. what a lovely man 🥹 pic.twitter.com/VYMG1OrPJM

— Claudette Forrester (@forresterbird) March 16, 2025