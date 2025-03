Μίκαελ Αντόνιο: «Ήμουν πολύ κοντά στον θάνατο, έχω μία δεύτερη ευκαιρία» (vid, pic)

Ο Μίκαελ Αντόνιο τον περασμένο Δεκέμβριο ενεπλάκη σε ένα σοβαρό τροχαίο που παραλίγο να του χάσει την ζωή, εν τέλει όμως, έσπασε το πόδι του και υποβλήθηκε σε επέμβαση.

Ο επιθετικός της Γουέστ Χαμ μίλησε για πρώτη φορά στο BBC μετά το ατύχημα που είχε, εξηγώντας πόσο κοντά βρέθηκε στον θάνατο, ενώ το φως της δημοσιότητας είδαν για πρώτη φορά φωτογραφίες από το νοσοκομείο.

EXCLUSIVE: First picture released of Michail Antonio in hospital, where he would stay for three weeks with serious injuries and a broken leg. ❤ (Photo released with his consent) pic.twitter.com/WiJpsqNsaU — Central (@WestHam_Central) March 17, 2025

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Αντόνιο:

«Ήρθε η αστυνομία κι όταν με εντόπισαν ήμουν ανάμεσα στα δύο καθίσματα. Στην πραγματικότητα δεν ήμουν στη θέση του οδηγού. Είπαν ότι φαινόταν σαν να προσπαθούσα να βγω από το παράθυρο, αλλά επειδή το πόδι μου είχε σπάσει τόσο άσχημα ο πόνος πιθανότατα με εμπόδισε από το να βγω έξω.

Το πίσω μέρος του αυτοκινήτου κουνιόταν, οπότε δεν ένιωθα ασφαλή. Το είχα τρεις εβδομάδες κι ήδη σκεφτόμουν να το δώσω πίσω,

Δεν θυμάμαι τίποτα από εκείνη την ημέρα. Είναι περίεργο, γιατί σε όλη αυτή τη διαδρομή, μου είπαν ότι ήμουν ξύπνιος και μιλούσα σε όλους – στην αστυνομία, στους ανθρώπους και σε αυτόν που με βρήκε.

Το πόδι μου έσπασε τελείως και με έβγαλαν και του έβαλαν νάρθηκα στο πλάι του αυτοκινήτου. Το ελικόπτερο δεν μπορούσε να κατέβει να προσγειωθεί λόγω της καταιγίδας κι έτσι διακομίσθηκα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο».

“I didn’t really feel safe in the car”

West Ham striker @Michailantonio talks to @HelenSkelton about the lead-up to his career-threatening car crash.

Watch the film in full on today’s Morning Live, search BBC iPlayer for the show from 17/03/25. pic.twitter.com/CiiBaFxEda

— BBC Morning Live (@BBCMorningLive) March 17, 2025

Πριν από τρεις εβδομάδες, ο Αντόνιο πήγε να δει ό,τι απέμεινε από το αυτοκινήτου του: «Ήταν περίεργο συναίσθημα. Απλώς με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσο κοντά ήμουν στον θάνατο.

Είχα δει τις φωτογραφίες, αλλά ήταν 10 φορές χειρότερα προσωπικά. Το αυτοκίνητο ήταν ένα απόλυτο χάος. Ήταν δύσκολο για μένα».

Ενώ για το αν θα ξαναπαίξει ποδόσφαιρο είπε: «Ναι, 100% θα ξαναπαίξω. Σε αυτό είμαι συγκεντρωμένος και γι’ αυτό δουλεύω έξι ημέρες την εβδομάδα».

Πάντα ήμουν θετικός. Είναι ένα φρικτό ατύχημα και είναι ένας τεράστιος τραυματισμός. Είναι ο μεγαλύτερος που είχα ποτέ στην καριέρα μου.

Αλλά το γεγονός ότι είμαι ήδη δύο με τρεις μήνες μπροστά από το σημείο που θα έπρεπε να είμαι, ξέρω ότι θα παίξω ξανά.

Ήμουν ένας από τους πιο γρήγορους στη Γουέστ Χαμ. Άρα το σώμα μου δεν ήταν το σώμα ενός 34χρονου πριν πάθω το ατύχημα ούτως ή άλλως.

Οι άνθρωποι πάντα αμφέβαλλαν. Η ψυχική μου δύναμη είναι κάτι στο οποίο πάντα πίστευα και αυτό είναι απλώς ένα ακόμα εμπόδια και δεν πρόκειται να με σταματήσει».