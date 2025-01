Το συγκινητικό μήνυμα του Αντόνιο μετά το τροχαίο (pic)

Ο επιθετικός της Γουέστ Χαμ, Μίκαελ Αντόνιο, μοιράστηκε ένα συναισθηματικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστώντας όλους όσοι του στάθηκαν μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που υπέστη τον Δεκέμβριο.

Ο 34χρονος Τζαμαϊκανός ποδοσφαιριστής, που χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση, επέστρεψε σπίτι του και υποδέχτηκε το νέο έτος με ευγνωμοσύνη για τη ζωή. «Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, με ρωτάνε για τι είμαι ευγνώμων και κάθε χρόνο παλεύω να βρω τις κατάλληλες λέξεις. Αλλά φέτος, ξέρω ακριβώς για τι είμαι ευγνώμων: που είμαι ζωντανός.

Michail Antonio’s powerful message for the new year 👊 pic.twitter.com/KlaMfTAMxx

— Match of the Day (@BBCMOTD) January 1, 2025