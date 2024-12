Εκτός δράσης για έναν χρόνο ο Αντόνιο – Ανοιχτό να αποσυρθεί από την δράση

Η είδηση πως ο Αντόνιο είχε σοβαρό ατύχημα «μούδιασε» τον ποδοσφαιρικό κόσμο, με τον παίκτη της Γουέστ Χαμ να στέκεται ευτυχώς πολύ τυχερός.

Ο επιθετικός των «Σφυριών» τράκαρε τη Ferrari του στην πόλη Έπινγκ του Έσεξ, με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν να μαρτυρούν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης καθώς το αυτοκίνητο έγινε συντρίμμια και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Ο Αντόνιο έσπασε το πόδι του και χειρουργήθηκε προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά που υπέστη από το τρακάρισμα. Όπως αναφέρεται στον «Guardian», η επέμβαση που υποβλήθηκε για το κάταγμα έχει ως συνέπεια ο Αντόνιο να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον έναν χρόνο.

Αυτό σημαίνει φυσικά ότι θα χάσει το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου και θα χρειαστεί το λιγότερο άλλο ένα εξάμηνο αποκατάστασης, με το αγγλικό Μέσο να τονίζει πως ο τραυματισμός αυτός ίσως ωθήσει τον 34χρονο στράικερ στην απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

NEW: Michail Antonio is expected to be out for at least a year after the West Ham striker underwent an operation on a broken leg sustained in a horrific car accident on Saturday afternoon.

It remains unclear if his injuries will force him to retire.@JacobSteinberg pic.twitter.com/SKgLbPi41V

— Central (@WestHam_Central) December 8, 2024