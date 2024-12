Γουέστ Χαμ: Σοβαρό τροχαίο για τον Αντόνιο (pic)

Ο Μίκαελ Αντόνιο ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα το απόγευμα του Σαββάτου (7/12), όπως επιβεβαίωσε η Γουέστ Χαμ με ανάρτησή της στα social media.

Αρχικά τα «σφυριά» επιβεβαίωσαν το γεγονός χωρίς να δώσουν περισσότερες πληροφορίες, αναφέροντας πως οι σκέψεις όλων στο κλαμπ είναι μαζί του.

«Δήλωση του συλλόγου.

Η Γουέστ Χαμ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο επιθετικός Μίκαελ Αντόνιο ενεπλάκη σήμερα σε τροχαίο ατύχημα. Οι σκέψεις και οι προσευχές όλων στο κλαμπ είναι με τον Μίκαελ, την οικογένεια και τους φίλους του αυτή τη στιγμή. Το κλαμπ θα εκδώσει ενημέρωση σε εύθετο χρόνο», ανέφερε αρχικά η Γουέστ Χαμ, ενώ ακολούθησε και νέα ανακοίνωση των «σφυριών» με περισσότερες λεπτομέρειες.

«Η Γουέστ Χαμ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο Μίκαελ Αντόνιο είναι σε σταθερή κατάσταση μετά από τροχαίο ατύχημα σήμερα το απόγευμα στην περιοχή του Έσεξ.

Ο Μίκαελ έχει τις αισθήσεις του και επικοινωνεί, αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση σε νοσοκομείο του κεντρικού Λονδίνου.

Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, παρακαλούμε όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα του Μίκαελ και της οικογένειάς του.

Ο σύλλογος δεν θα κάνει περαιτέρω σχόλια σήμερα το απόγευμα, αλλά θα εκδώσει περαιτέρω ενημέρωση εν ευθέτω χρόνω».

West Ham United can confirm that Michail Antonio is in a stable condition following a road traffic accident this afternoon in the Essex area.

Michail is conscious and communicating and is currently under close supervision at a central London hospital.

At this difficult time, we…

— West Ham United (@WestHam) December 7, 2024