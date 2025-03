Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), ένα think-tank που εδρεύει στην Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε ότι «δεν υπάρχουν γεωεντοπισμένα στοιχεία που να δείχνουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει σημαντικό αριθμό ουκρανικών δυνάμεων στην περιφέρεια Κουρσκ ή αλλού κατά μήκος της γραμμής του μετώπου στην Ουκρανία».

«Ο Πούτιν εκμεταλλεύτηκε μια δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την υποτιθέμενη περικύκλωση των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή του Κουρσκ για να αποσπάσει την προσοχή από την πρόσφατη απόρριψη της αμερικανο-ουκρανικής πρότασης κατάπαυσης του πυρός», ανέφερε το ISW στο X.

NEW: ISW has observed no geolocated evidence to indicate that Russian forces have encircled a significant number of Ukrainian forces in Kursk Oblast or elsewhere along the frontline in Ukraine. ⬇

Putin seized on a statement by US President Donald Trump about the supposed… pic.twitter.com/p7asJU8aEs

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) March 15, 2025