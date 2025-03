Τρεις Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν από νέες επιθέσεις του Ισραήλ στη βόρεια και κεντρική Γάζα παρά την εκεχειρία.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, το παιδί που σκοτώθηκε ονομαζόταν Γιαμίν Αλ-Χαμλάουϊ και υπέκυψε στα τραύματά του μετά που πυροβολήθηκε στο κεφάλι, ενώ μια γυναίκα πυροβολήθηκε στην πλάτη σε επίθεση στην Μπέιτ Λαχία στη βόρεια Γάζα.

Σε αυτή την περιοχή έγινε νωρίτερα το Σάββατο επίθεση με drone από το Ισραήλ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον εννιά άνθρωποι και άλλοι να τραυματιστούν.

Δύο άλλοι άμαχοι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε ισραηλινή επίθεση με drone κατά ομάδας πολιτών στην περιοχή Τζουχρ Αλ-Ντικ στην κεντρική Γάζα.

Στη Ράφα, ένας άνδρας τραυματίστηκε από ισραηλινά πυρά ενώ βρισκόταν κοντά στο τέμενος Χάμζα στην περιοχή Αλ-Άντας, βόρεια της πόλης της νότιας Γάζας.

Επιπλέον, οκτώ άτομα τραυματίστηκαν όταν μια βόμβα που έριξε ισραηλινό drone έσκασε σε σκηνή στην περιοχή Αλ-Σακούς, βορειοδυτικά της Ράφα.

Η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ για «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας μετά την επίθεση στην Μπέιτ Λαχία που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον εννιά ανθρώπους.

Σύμφωνα με το κυβερνητικό γραφείο Τύπου στη Γάζα, τουλάχιστον 150 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από το Ισραήλ μετά την έναρξη της εκεχειρίας στις 19 Ιανουαρίου.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

BREAKING: Eight people were just injured in an explosion after an Israeli drone dropped a bomb on a tent in the Shakush area, northwest of Rafah, in southern Gaza. pic.twitter.com/dALlVnchoL

— Quds News Network (@QudsNen) March 15, 2025