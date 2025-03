Χαμάς: «Δεν θα επαναδιαπραγματευτούμε την εκεχειρία στη Γάζα» – «Ο χρόνος δεν είναι μαζί σας», λέει ο Γουίτκοφ

Συνεχίζονται οι συνομιλίες για την παράταση της εκεχειρίας στη Γάζα, με τη Χαμάς να καταγγέλλει τις προσπάθειες του Ισραήλ να τις τορπιλίσει και το Τελ Αβίβ να την κατηγορεί ότι παραμένει αμετακίνητη στις θέσεις της.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Αμπντέλ-Λατίφ αλ-Κάνουα δήλωσε στην Al-Araby Al-Jadeed ότι οι διαμεσολαβητές καταβάλλουν «φιλότιμες προσπάθειες» στις συνομιλίες παρά τις προσπάθειες του Ισραήλ να τις σαμποτάρει, αναφερόμενος προφανώς στο Κατάρ και την Αίγυπτο.

«Εργαζόμαστε με τους διαμεσολαβητές για να διασφαλίσουμε την επιτυχία των διαπραγματεύσεων, να υποχρεώσουμε την κατοχή και να ολοκληρώσουμε τα στάδια της συμφωνίας», δήλωσε.

«Ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων θα διασφαλίσουν την εφαρμογή όλων των σταδίων της συμφωνίας», πρόσθεσε.

Η διαπραγματευτική αντιπροσωπεία της Χαμάς, με επικεφαλής τον Χαλίλ αλ-Χάγια, θα μεταβεί στο Κάιρο για να συναντηθεί με Αιγύπτιους αξιωματούχους, σύμφωνα με ανακοίνωση της παλαιστινιακής οργάνωσης στο Telegram.

Θα παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις και τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, προστίθεται στη σύντομη ανακοίνωση.

Η Ουάσινγκτον λέει ότι το σχέδιο «γέφυρα» που έχει καταρτίσει στοχεύει στην παράταση της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα μέχρι τον Απρίλιο, μετά το Ραμαζάνι και το Πάσχα.

Αυτό θα δώσει χρόνο στις διαπραγματεύσεις για μια μόνιμη παύση των εχθροπραξιών, ανέφερε επίσης ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του.

Η πρόταση παρουσιάστηκε την Τετάρτη από τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και τον αξιωματούχο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Έρικ Τρέιγκερ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν τα γραφεία τους.

«Μέσω των εταίρων μας από το Κατάρ και την Αίγυπτο, η Χαμάς ενημερώθηκε με σαφήνεια ότι αυτή η ‘γέφυρα’ θα πρέπει να εφαρμοστεί σύντομα – και ότι ο πολίτης με υπηκοότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ Ίνταν Αλεξάντερ θα πρέπει να απελευθερωθεί αμέσως», προστίθεται.

Σε δήλωσή του, ο Γουίτκοφ κατηγόρησε τη Χαμάς ότι προβάλλει «εντελώς ανεφάρμοστες» απαιτήσεις και καθυστερεί τη συμφωνία για την απελευθέρωση του Αμερικανοϊσραηλινού αιχμαλώτου με αντάλλαγμα την παράταση της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

