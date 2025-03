Ράτκλιφ: «Οι Γκλέιζερς δεν καταλάβαιναν από ποδόσφαιρο»

Ο Τζέιμς Ράτκλιφ παραχώρησε συνέντευξη στους Times, στην οποία μίλησε για τους Γκλέιζερς, τις εμπειρίες του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέχρι στιγμής, ενώ αποκάλυψε τι του είπε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, όταν ανέλαβε την ομάδα.

Ο πρόεδρος των «κόκκινων διαβόλων» δήλωσε ότι οι προκάτοχοι του συλλόγου, ήταν ανίκανοι να διαχειριστούν μια ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά από την άλλη τους έδωσε τα εύσημα για τον χαρακτήρα τους, την επιχειρηματικότητα τους και την αξιοπρέπεια τους. Ο Άγγλος επίσης ομολόγησε, ότι δεν αγόρασε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ώστε να αποκτήσει περισσότερο κέρδος, διότι δεν το έχει ανάγκη.

Επιπροσθέτως, ο Ράτκλιφ ανέφερε ότι ο θρυλικός πρώην τεχνικός της ομάδας, ο Σερ Άλεξ, τού εξήγησε ότι η φανέλα της ομάδας είναι πολύ βαριά και για αυτό πρέπει να κάνει αξιόλογη δουλειά.

Sir Jim Ratcliffe: «I mean, I wouldn’t have tolerated Ed Woodward, or Richard Arnold. Richard was a rugby man, he didn’t even understand football. Ed didn’t have the credentials to manage the club. He was a merchant banker, an accountant. He wasn’t the chief executive.»… pic.twitter.com/EYhs5Xx8Ju

