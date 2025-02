Νέες περικοπές από τον Ράτκλιφ στην Γιουνάιτεντ – Κόβει και το… φαγητό στις καντίνες του προπονητικού κέντρου

Η κατάσταση στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι απογοητευτική σε ότι αφορά την αγωνιστική εικόνα της ομάδας, αλλά και σε διοικητικό επίπεδο τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλύτερα.

Ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, Σερ Τζιμ Ράτκλιφ είναι για ξανά στο «στόχαστρο» των οπαδών της ομάδας και το κλίμα στο Ολντ Τράφορντ παραμένει «εκρηκτικό», καθώς οι αποφάσεις του Άγγλου επιχειρηματία έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις επιθυμίες των οπαδών.

Αρχικά ήταν οι απολύσεις περισσότερων από 250 υπαλλήλων του συλλόγου, μετά η απομάκρυνση του σερ Άλεξ Φέργκιουσον από το τιμητικό πόστο που κατείχε ο Σκωτσέζος στον σύλλογο κι εν συνεχεία οι διαρκείς περικοπές.

Ακολούθησαν έντονες διαμαρτυρίες των οπαδών της αγγλικής ομάδας για τις αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων και κανείς δεν πρέπει να ξεχνά την δύσκολη θέση στην οποία βρέθηκε ο Ράτκλιφ στο εκτός έδρας παιχνίδι της Γιουνάιτεντ με την Φούλαμ, όταν συναντήθηκε με οπαδούς της ομάδας του κατά την αποχώρηση από το Κράβεν Κότατζ.

EXC: Man Utd lunches reduced to basics for all-but first team and kids denied Old Trafford game after Sir Jim Ratcliffe cutshttps://t.co/a8d1gym39f pic.twitter.com/vIzaFk8j7g

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 24, 2025