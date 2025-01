Οργισμένες αντιδράσεις των οπαδών της Γιουνάιτεντ για τον Ράτκλιφ και τις τιμές των εισιτηρίων

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει πολλά αγωνιστικά προβλήματα, σε σημείο που ο προπονητής της, Ρούμπεν Αμορίμ να κάνει λόγο πριν από λίγο καιρό για την χειρότερη ομάδα στην ιστορία του συλλόγου.

Πολλά προβλήματα όμως υπάρχουν και στις σχέσεις του ιδιοκτήτη της Γιουνάιτεντ, Σερ Τζιμ Ράτκλιφ με τους οπαδούς της ομάδας, μετά την απόφαση της διοίκησης, για αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων στο Ολντ Τράφορντ.

Ο μεγαλομέτοχος της αγγλικής ομάδας αποφάσισε πως το φθηνότερο εισιτήριο στο «θέατρο των ονείρων» θα κοστίζει 66 λίρες (σ.σ. 78.5 ευρώ) και η συγκεκριμένη κίνηση προκάλεσε κύμα αντιδράσεων από πολλούς οπαδούς του συλλόγου.

Υπήρξαν πολλές και έντονες διαμαρτυρίες από φίλους της αγγλικής ομάδας και μάλιστα μεγάλος σύνδεσμος οπαδών της Γιουνάιτεντ απέστειλε επιστολή στον Σερ Ράτκλιφ, με την οποία εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στην απόφαση του ιδιοκτήτη για αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων.

Man Utd Supporters Trust release public warning to Sir Jim Ratcliffe about ticket price hikes at ‘worst possible time’ https://t.co/u1nd4Ghvk2

Οι οπαδοί της αγγλικής ομάδας επισημαίνουν στην επιστολή τους ότι αυτή η κίνηση ήταν ένα μεγάλο λάθος από πλευράς Ράτκλιφ και ζητούν από τον μεγαλομέτοχο της Γιουνάιτεντ να πάρει πίσω τις αυξήσεις.

Αυτό μάλιστα που θα πρέπει να σημειωθεί είναι ότι στο εκτός έδρας παιχνίδι της Γιουνάιτεντ, απέναντι στην Φούλαμ, ο Ράτκλιφ έγινε αποδέκτης έντονων διαμαρτυριών από τους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας, οι οποίοι είχαν πάει στο «Κράβεν Κότατζ» για να υποστηρίξουν την Γιουνάιτεντ.

Man Utd fans turn on Sir Jim Ratcliffe with X-rated chant after seeing he is at Craven Cottage for Fulham clash

https://t.co/U8qpFwhAdK

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 27, 2025