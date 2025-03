O Γιαμάλ βρέθηκε σε αγώνα Smackdown και φωτογραφήθηκε με θρύλο του WWE (pics, vids)

Ο πρώτος αγώνας Smackdown στη Βαρκελώνη έγινε το βράδυ της Παρασκευής (14/3) και έμεινε στην ιστορία. Ο Λαμίν Γιαμάλ έδωσε το παρών και είχε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί με πολύ γνωστά πρόσωπα του WWE.

Ο 17χρονος ήταν μαζί με τον Μπαλντέ και τον Φορτ, όταν τον εντοπίστηκε από την κάμερα του γηπέδου και πήρε το χειροκρότημα από τον κόσμο στο κλειστό στάδιο. Μάλιστα, ο νεαρός είχε μαζί του τη ζώνη του πρωταθλητή του WWE και έπειτα από τη λήξη πρωταγωνίστησε στα παρασκήνια.

LAMINE YAMAL IN THE CROWD FOR #Smackdown IS FUCKING INSANE 😂🔥 pic.twitter.com/bjLpHk58AN

— Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) March 14, 2025