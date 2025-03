Ο Χε Τζιανκούι, μαζί με τους δύο συνεργάτες του, κρίθηκαν ένοχοι για «παράνομες ιατρικές πρακτικές», δηλαδή πειράματα σε ανθρώπινα όντα και καταδικάστηκαν σε τριετή φυλάκιση για την παροχή βοήθειας στη γενετική τροποποίηση μωρών.

Έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια από τότε που ο Τζιανκούι αποφυλακίστηκε και ο επιστήμονας φαίνεται να εξακολουθεί να πιστεύει ότι η κατεύθυνσή του είναι η σωστή, με τον Τζιανκούι να «παίρνει παγανιά» το X, πρώην Twitter, για να επικρίνει την ηθική γύρω από την τροποποίηση γονιδίων, λέγοντας: «Η ηθική εμποδίζει την επιστημονική καινοτομία και την πρόοδο».

Ethics is holding back scientific innovation and progress pic.twitter.com/5QH6pVfvEJ

Αν και ο Τζιανκούι δεν αναφέρει άμεσα σε τι αναφέρεται, φαίνεται ότι ο φυλακισμένος βιοφυσικός δείχνει τα ηθικά πρότυπα που τον οδήγησαν στη φυλακή. Για όσους δεν γνωρίζουν τι συνέβη, το 2018, ο Τζιανκούι χρησιμοποίησε το CRISPR για να επεξεργαστεί το DNA των δίδυμων κοριτσιών που ήταν ψευδώνυμα γνωστά ως «Lulu» και «Nana» σε μια προσπάθεια να τους δώσει ανοσία στον ιό HIV.

Λίγο αργότερα, ο Τζιανκούι ανακοίνωσε τα πρώτα «μωρά CRISPR στον κόσμο», γεγονός που προκάλεσε δημόσια κατακραυγή. Ο Τζιανκούι συνελήφθη το 2019 και φυλακίστηκε για τρία χρόνια. 18 μήνες μετά την αποφυλάκισή του, ο Τζιανκούι επέστρεψε στο εργαστήριο και συνέχισε το έργο του για την τροποποίηση γονιδίων, αλλά αντί για τον HIV, στοχεύει στη νόσο Αλτσχάιμερ.

Φαίνεται ότι η ποινή φυλάκισης δεν άλλαξε τη στάση του σχετικά με την επεξεργασία γονιδίων, με τον επιστήμονα να δημοσιεύει αρκετές φορές μετά την απελευθέρωσή του σχετικά με τις δυνατότητες της τεχνολογίας, με λεζάντες σε παρόμοιες εικόνες όπως αυτή που φαίνεται παραπάνω: «Η τεχνολογία επεξεργασίας γονιδίων έχει τη δύναμη να αναδιαμορφώσει τον κόσμο, όπως η πυρηνική βόμβα».

Gene editing technology has the power to reshape the world, like nuclear bomb. pic.twitter.com/8ZrvB1gJ20

