Και εφύτευσεν ο Θεός παράδεισον: Εμπνευσμένο από πραγματικές ιστορίες θυμάτων sex trafficking

Μετά από 2 σεζόν με διθυραμβικές κριτικές και συνεχή sold out, η πολυδιαφημισμένη και βραβευμένη των C for Circus παράσταη «Και εφύτευσεν ο Θεός παράδεισον», συνεχίζει την πορεία της στο θέατρο Άνεσις.

Το έργο, εμπνευσμένο από πραγματικές ιστορίες θυμάτων και βασισμένο σε στατιστικές έρευνες, πραγματεύεται ένα τραγικά επίκαιρο θέμα, μία από τiς ισχυρότερες μορφές έμφυλης βίας, το sex trafficking.

Παρά τα στοιχεία θεάτρου ντοκιμαντέρ, πρόκειται για ένα ρεαλιστικό έργο μυθοπλασίας. Ένα κείμενο «γροθιά στο στομάχι», που ισορροπεί απόλυτα μεταξύ της σκληρότητας του θέματος και της ευαισθησίας στην σκηνική του αποτύπωση, χωρίς να λείπουν και πινελιές χιούμορ.

Υπερεξουσία ανθρώπων στις ζωές άλλων με μόνο κίνητρο το κέρδος, σωματική και ψυχολογική βία, οργανωμένο έγκλημα που επεκτείνει διαρκώς τη δράση του και ζωές που χάνονται, είτε κυριολεκτικά, είτε μεταφορικά – με το να ζουν υπό την σκιά και τον φόβο του θύτη.

Μία παράσταση ανθρωποκεντρική και βαθιά πολιτική, που καταδεικνύει το μέγεθος των κυκλωμάτων του λεγόμενου «αόρατου εγκλήματος».

Έντεκα ηθοποιοί σε έντεκα ρόλους λειτουργούν σαν ένα σώμα και καταθέτουν ο καθένας από τη σκοπιά του το δικό του κομμάτι, συνθέτοντας σταδιακά το παζλ της ιστορίας, ενώ ταυτόχρονα η επί σκηνής ζωντανή μουσική ενισχύει τη δράση και δημιουργεί μία υποβλητική ατμόσφαιρα.

Συντελεστές

Κείμενο/Σκηνοθεσία: Βαλέρια Δημητριάδου

Σκηνικά/Κοστούμια: Δήμητρα Λιάκουρα

Μουσική: Βαλέρια Δημητριάδου

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Χορογραφία: Ειρήνη Μακρή

Φωτογραφίες: Δομνίκη Μητροπούλου/Πάτροκλος Σκαφίδας

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Αθηνά Αλεξοπούλου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Ηλέκτρα Γεννατά, Νικόλας Δροσόπουλος, Κωνσταντίνος Κάππας, Χρύσα Κοτταράκου, Γρηγόρης Μπαλλάς, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Μαρία Προϊστάκη, Αθηνά Σακαλή, Θανάσης Χαλκιάς

Που: Θέατρο Άνεσις

Πότε: έως 13 Απριλίου

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.