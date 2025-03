Οι σεναριογράφοι του «Dungeons & Dragons» παίρνουν τα ηνία της επερχόμενης ταινίας «Monopoly»

Οι Τζον Φράνσις Ντέιλι και Τζόναθαν Γκόλντσταϊν περνούν από το «Dungeons & Dragons», στη συγγραφή του σεναρίου μιας ταινίας βασισμένης στο θρυλικό επιτραπέζιο «Monopoly».

Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι εταιρείες Lionsgate και LuckyChap, σε συνεργασία με την Hasbro Entertainment.

John Francis Daley and Jonathan Goldstein are going from Dungeons & Dragons to Park Ave, closing a deal to write a movie based on the board game Monopoly. https://t.co/yHDoMayGvX

— The Hollywood Reporter (@THR) March 6, 2025