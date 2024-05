Πράγματα που θυμόμαστε όλοι… λάθος: Πώς είναι ο Πίκατσου; Φοράει γυαλιά ο Mr. Monopoly; Πότε πέθανε ο Μαντέλα;

Έχετε ποτέ πειστεί ότι μια ανάμνηση είναι αληθινή ,για να ανακαλύψετε μετά από χρόνια ότι όλα όσα θυμάστε είναι λάθος; Αν ναι, φαίνεται ότι έχετε βιώσει το φαινόμενο που είναι γνωστό ως «Mandela Effect».

Το Mandela Effect αναφέρεται σε μια κατάσταση στην οποία μια μεγάλη μάζα ανθρώπων πιστεύει ότι ένα συμβάν συνέβη ενώ δεν έχει συμβεί.

Ο κύριος Monopoly φοράει μονόκλ; Υπάρχει μαύρη λωρίδα στην ουρά του Pikachu;

Εάν απαντήσατε ναι σε οποιαδήποτε από αυτές τις ερωτήσεις, συγγνώμη, κάνετε λάθος.

Σας έχει τύχει ποτέ να θυμάστε κάτι με έναν συγκεκριμένο τρόπο, να πιστεύουν κι άλλοι το ίδιο με εσάς, αλλά τελικά να κάνετε όλοι λάθος;

Το φαινόμενο ονομάστηκε έτσι από τον Νέλσον Μαντέλα, όταν το 2010 αμέτρητοι άνθρωποι στο διαδίκτυο «θυμήθηκαν» ότι είχε πεθάνει.

Συγκεκριμένα, πιστεύεται ευρέως ότι είχε πεθάνει στη φυλακή κατά τη δεκαετία του 1980, ενώ στην πραγματικότητα, ο Μαντέλα απελευθερώθηκε το 1990 και απεβίωσε το 2013 – παρά τους ισχυρισμούς ορισμένων ανθρώπων ότι θυμούνται αποσπάσματα της κηδείας του στην τηλεόραση.

Πολλοί άλλοι φαινόταν να μοιράζονται την ίδια ανακριβή μνήμη, κάτι που προκάλεσε περαιτέρω έρευνα.

Luke, I Am Your Father

Αν είδατε το Star Wars: Episode V—The Empire Strikes Back, πιθανότατα θυμάστε τον Darth Vader να λέει τη διάσημη φράση, «Luke, I am your father» στην κομβική σκηνή κοντά στο τέλος της ταινίας.

Ίσως εκπλαγείτε όταν μάθετε, λοιπόν, ότι η γραμμή ήταν στην πραγματικότητα, «Όχι, είμαι ο πατέρας σου». Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν αναμνήσεις ότι η γραμμή είναι η πρώτη και όχι η δεύτερη, και συνήθως αναφέρεται λανθασμένα.



Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου

Αν παρακολουθήσατε το Snow White and the Seven Dwarfs, πιθανότατα θυμάστε τη φράση, «Mirror, mirror on the wall, who’s the fairest of them all?»

Ωστόσο, όπως μπορείτε να δείτε ότι η φράση ξεκινάει λέγοντας «Magic mirror on the wall».

Η ουρά του Πίκατσου

Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν ότι θυμούνται τον Pikachu, έναν χαρακτήρα Pokémon, ως με μαύρη ουρά. Στην πραγματικότητα, ο χαρακτήρας είχε πάντα μια συμπαγή κίτρινη ουρά. Η σύγχυση ή η ψευδής μνήμη μπορεί να πηγάζουν από το γεγονός ότι ο Pikachu, όπως μπορείτε να δείτε, έχει αυτιά με μαύρη άκρη.

Οι… ζαρτιέρες του Μίκυ

Ο Μίκυ Μάους μπορεί να είναι ο πιο διάσημος χαρακτήρας κινουμένων σχεδίων στον κόσμο, αλλά ακόμη και το διάσημο ποντίκι της Disney φαίνεται να έχει αποτυπωθεί λάθος στο μυαλό των θαυμαστών.

Οι άνθρωποι συχνά αναφέρουν ότι ο χαρακτήρας φοράει ζαρτιέρες ενώ εκείνος όχι. Ο αρχικός Μίκυ φοράει σορτς, αλλά είναι εντελώς γυμνόςστο πάνω μισό του σώματός του.

Monocle του κυρίου Monopoly

Ο Rich Uncle Pennybags γνωστός και ως Mr. Monopoly σίγουρα μοιάζει με τον τύπο που φοράει μονόκλ. Αλλά στην πραγματικότητα, ο κορυφαίος άνθρωπος του επιτραπέζιου παιχνιδιού που όλοι έχουν παίξει, αλλά κανείς δεν έχει τελειώσει ποτέ, μπορεί να δει μια χαρά χωρίς μονόκλ.

Οι βασικές θεωρίες είναι ότι τον μπερδεύουμε με τον μονόκλινο κύριο Peanut. Παραδόξως, υπάρχει και μια άλλη σύνδεση με τον Jim Carrey – μια σκηνή στο Ace Ventura 2 παρουσιάζει τον ντετέκτιβ για κατοικίδια να συναντά έναν μονόκλινο άνδρα που αναφέρεται ως «The Monopoly Guy».