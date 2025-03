Πώς o Τραμπ «πρόδωσε» τους επενδυτές που πίστεψαν στην αναπτυξιακή του ατζέντα

Η Wall Street βρίσκεται και πάλι στα άκρα, αλλά ο ένοχος αυτή τη φορά δεν είναι ο πληθωρισμός, αλλά μάλλον οι πολιτικές Τραμπ. Αντίθετα, οι επενδυτές μετοχών, μικροί και μεγάλοι, έχουν καταληφθεί από τον φόβο της επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης στις ΗΠΑ.

Ένα ρήγμα στη χρηματιστηριακή αγορά έχει αποκαλυφθεί, με τα πράγματα να παίρνουν μια σκοτεινή και ασταθή τροπή μόλις τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Ο δείκτης S&P 500 έχει εξανεμίσει όλα τα κέρδη του από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ εξελέγη πρόεδρος χάρη σε αυτό που η Wall Street θεώρησε ως «φιλοαναπτυξιακή» ατζέντα του.

Τρενάκι του τρόμου η Wall Street

Εν τω μεταξύ, ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq 100 εισήλθε σε διόρθωση την Παρασκευή, αφού σημείωσε πτώση άνω του 10% σε 17 ημέρες, καθώς οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους νικητές που χαρακτήρισαν την ανοδική πορεία του χρηματιστηρίου τα τελευταία δύο χρόνια.

Με τον πληθωρισμό να παραμένει κολλώδης, την ανεργία να αυξάνεται εν μέσω των προσπαθειών της κυβέρνησης Τραμπ να περικόψει το ομοσπονδιακό μισθολόγιο και την ανάπτυξη να επιβραδύνεται από τον προηγούμενο ιλιγγιώδη ρυθμό της, οικονομολόγοι και στρατηγικοί αναλυτές πωλήσεων προειδοποιούν για τις αυξανόμενες πιθανότητες αυτού που φοβούνται περισσότερο οι traders: του στασιμοπληθωρισμού.

«Η χρηματιστηριακή αγορά είναι πολύ μπερδεμένη σχετικά με τα σχέδια του Τραμπ για τους δασμούς», δήλωσε ο Τζέρεμι Σίγκελ, καθηγητής χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, διάσημος, μεταξύ άλλων, για το ότι αποκάλεσε τις μετοχές τεχνολογίας «μια κοροϊδία» τον Μάρτιο του 2000, όταν η φούσκα dot-com κορυφωνόταν. «Είναι όλα αυτά απλώς μια διαπραγματευτική τακτική; Δεν ξέρουμε ακόμη. Βλέπω να έρχεται μια ακόμη μεγαλύτερη διόρθωση μετά την μεγάλη υπερβολή».

Αβεβαιότητα για το μέλλον υπό τον Τραμπ

Οι επενδυτές βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι, χωρίς να είναι σίγουροι προς τα πού να πάνε. Αυτό είναι πιο έντονο όταν μιλάμε για τους δασμούς του Τραμπ και τον κίνδυνο ενός εμπορικού πολέμου, ο οποίος έχει φέρει άγριες διακυμάνσεις στις μετοχές. Ο S&P 500 μόλις σημείωσε κίνηση άνω του 1% προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για έξι συνεχόμενες συνεδριάσεις, κάτι που έχει να κάνει από τον Νοέμβριο του 2020, όταν ο Τραμπ βρισκόταν εν μέσω αμφισβήτησης του αποτελέσματος των εκλογών.

Για να γίνουν τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα, οι μετοχές των τεχνολογικών μεγαθήριων που λειτουργούσαν ως καταφύγιο για τόσο πολύ καιρό, ανεβαίνοντας μπροστά σε κάθε πρόκληση, τώρα ηγούνται του ξεπουλήματος. Η Nvidia Corp. έχει διαγράψει σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε αξία αγοράς μέσα σε δύο μήνες, διολισθαίνοντας για λίγο κάτω από αυτό το επίπεδο την Παρασκευή, προτού οι αγοραστές μπουν στη μέση για να την επαναφέρουν πάνω από αυτό.

Και ένας δείκτης του Bloomberg με τις μετοχές τεχνολογίας των Μεγαλοπρεπών Επτά – Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Apple Inc., Meta Platforms Inc., Microsoft Corp., Nvidia και Tesla Inc. – έχει πέσει περισσότερο από 12% σε μόλις τρεις εβδομάδες.

Όλα αυτά έχουν τρομάξει τους μικροεπενδυτές. Για πρώτη φορά από το 2022, η πλειοψηφία των μεμονωμένων επενδυτών δηλώνει ότι πιστεύει ότι οι τιμές των μετοχών θα μειωθούν τους επόμενους έξι μήνες, σύμφωνα με έρευνα της Αμερικανικής Ένωσης Ατομικών Επενδυτών. Λιγότεροι από το 20% δηλώνουν ότι αναμένουν άνοδο των τιμών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Πηγή: ot.gr