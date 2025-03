Σταθερό στην πορεία των κατευθυντήριων πολιτικών γραμμών, που είναι η ευημερία, η ασφάλεια και η δημοκρατία, παραμένει το Σώμα των Επιτρόπων της Κομισιόν, επισημαίνει σε ανακοίνωση της, η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Την Τρίτη κλείνουν 100 μέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του και η πρόεδρος προχωρά σε ένα μίνι απολογισμό των πεπραγμένων της Κομισιόν, περιγράφοντας τις γεωπολιτικές αλλαγές που σηματοδοτούν τις επιλογές.

Η ομόφωνη απόφαση για το REARM Europe χαρακτηρίστηκε ιστορική από την ντερ Λάιεν που σημείωσε ότι η οικονομική ισχύς και το σχέδιο της Ευρώπης για επαναξοπλισμό είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος τονίζοντας ότι το οικονομικό και καινοτόμο δυναμικό της Ευρώπης αποτελεί πλεονέκτημα για την ασφάλειά της.

« Από την πρώτη μέρα, μείναμε στην πορεία που είχαμε χαράξει στις Πολιτικές Κατευθυντήριες γραμμές, χτίζοντας πάνω στους τρεις πυλώνες – ευημερία, ασφάλεια και δημοκρατία. 100 ημέρες μετά την θητεία μας, στεκόμαστε στις ευρωπαϊκές επιλογές στις Πολιτικές Κατευθυντήριες γραμμές» αναφέρει η ντερ Λάιεν και συνεχίζει. «Και τους διπλασιάζουμε. Διορίσαμε τον πρώτο Επίτροπο Άμυνας – μια κίνηση που τώρα, τρεις μήνες μετά, δεν φαίνεται απλώς απαραίτητη αλλά η σωστή τη σωστή στιγμή. Γιατί ξεκάθαρα έχουμε μπει σε μια νέα εποχή σκληρού γεωστρατηγικού ανταγωνισμού. Βλέπουμε ότι κάποιοι κλείνονται στον εαυτό τους, σπέρνουν αβεβαιότητες και προσπαθούν για βραχυπρόθεσμα κέρδη. Θέλω να είμαι πολύ σαφής ότι η Ευρώπη θα παραμείνει ανοιχτή, θα υποστηρίξει την εταιρική σχέση και την προβολή. Και προσφέρουμε σταθερότητα και προβλεψιμότητα, πολύτιμα χαρακτηριστικά σε αυτούς τους καιρούς.»

Η Επιτροπή προχώρησε σε συμφωνίες με το Μεξικό, την Ελβετία και Mercosur. «Με τη Mercosur επιτύχαμε μια σημαντική ανακάλυψη μετά από δύο δεκαετίες διαπραγματεύσεων και δημιουργήσαμε μια αγορά 700 εκατομμυρίων καταναλωτών προστατεύοντας παράλληλα τους ευάλωτους τομείς. Αναζωπυρώσαμε τις εμπορικές συνομιλίες με τη Μαλαισία και επαναλάβαμε τη συνεργασία με τις χώρες Caricom. Και στην Ινδία, τη μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο, την οποία επισκέφτηκα με το Σώμα των Επιτρόπων την περασμένη εβδομάδα, εμβαθύναμε τη συνεργασία για το εμπόριο, την τεχνολογία και την καινοτομία. Συμφώνησα με τον Πρωθυπουργό Μόντι να επιδιώξουμε τη σύναψη της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου ακόμα και φέτος. Επομένως, για μένα, η σφυρηλάτηση αυτών των συνεργασιών είναι απαραίτητη. Επειδή μάθαμε με τον πολύ δύσκολο τρόπο ότι η προμήθεια των προϊόντων που χρειαζόμαστε από συνεργάτες που εμπιστευόμαστε, είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγουμε υπερβολικές εξαρτήσεις, ευπάθειες και εκβιασμούς. Και αυτός είναι φυσικά ο καλύτερος τρόπος για να οικοδομήσουμε ισχυρές οικονομίες.» σημειώνει η ντερ Λάιεν.

