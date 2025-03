Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο το πρωί του Σαββάτου (8/3), όταν άνδρας σκαρφάλωσε στο Big Ben, στα ανάκτορα του Ουεστμίνστερ, κρατώντας παλαιστινιακή σημαία.

Τα τοπικά Μέσα μεταδίδουν ότι φώναζε «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» ενώ πλήθος τον παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα.

Eκπρόσωπος Τύπου της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε πως οι αρχές ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό στις 09.24 (ώρα Ελλάδας).

«Αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο και εργάζονται προκειμένου το συμβάν να λήξει με ασφαλή τρόπο. Συνδράμουν η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου», επισήμανε ο ίδιος.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν τον ξυπόλυτο άνδρα να στέκεται σε ένα περβάζι στον διάσημο Πύργο της Ελισάβετ.

Oh my god!!!! My friend is near Big Ben and Sent this. This person climbed Big Ben with the Palestinian Flag and screaming Free Free Palestine #FreePalestineNow #BigBen pic.twitter.com/mW68xseHFE

An activist puts his life on the line and scales Big Ben while raising the flag of Palestine🇵🇸 pic.twitter.com/7fO9T35jGM

Τουλάχιστον εννέα οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης αναπτύχθηκαν στην Bridge Street ενώ η περιοχή αποκλείστηκε από την αστυνομία, σύμφωνα με τον Guardian.

Η αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι η Bridge Street, η οποία βρίσκεται στο βόρειο άκρο της γέφυρας Ουεστμίνστερ έκλεισε, ώστε να μπορέσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να αντιμετωπίσουν το περιστατικό.

Σε πλάνα διακρίνονται τρία άτομα πάνω σε γερανό να έχουν πλησιάσει τον φιλοπαλαιστίνιο και να προσπαθούν να τον πείσουν να κατέβει.

«Κάποια στιγμή πρέπει να κατέβεις, πόσο καιρό νομίζεις ότι θα είσαι εκεί;» ακούγεται να του λέει μία γυναίκα.

🇵🇸A man climbed Big Ben in London this morning, holding a Palestinian flag and shouting, «Free Palestine.» Emergency services have closed Bridge Street and are making an attempt to reach him. He remains on a ledge as authorities work to resolve the situation.🇬🇧 #Palestine #London pic.twitter.com/8fCIgqnD1R

Δημοσιογράφος του LBC ανέφερε ότι ο διαδηλωτής βρισκόταν στον Πύργο της Ελισάβετ για σχεδόν τρεις ώρες. «Ειρηνικοί διαδηλωτές συλλαμβάνονται βάναυσα… Διαμαρτυρήθηκα στο λεγόμενο κέντρο της δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο», φέρεται να είπε ο άνδρας στο πλήθος.

Φιλοπαλαιστίνιοι πραγματοποίησαν επίσης δράση σε ένα από τα γήπεδα γκολφ του Ντόναλντ Τραμπ στη Σκωτία το Σάββατο. Οι ακτιβιστές της Palestine Action έβαψαν με σπρέι το κτίριο της λέσχης στο θέρετρο Trump Turnberry και έγραψαν «Η Γάζα δεν είναι για πώληση». Ορατές ζημιές έχουν επίσης προκληθεί στο γκαζόν.

The most expensive golf course in Britain, Trump’s Turnberry golf resort, got a visit by Palestine Action.

No longer can ordinary people sit by whilst the American adminstration arms Israel and makes plans to ethnically cleanse Gaza.

Palestine belongs to Palestinians. pic.twitter.com/GdUGWEQM2B

— Palestine Action (@Pal_action) March 8, 2025