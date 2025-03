Ο Πακετά κινδυνεύει με δια βιού αποκλεισμού απο το ποδόσφαιρο λόγω παράνομου στοιχηματισμού

Η υπόθεση που ονομάζεται Λούκας Πακετά, επανήλθε και πάλι στο φως της δημοσιότητας, καθώς το βρετανικό κανάλι «Sky Sports News», αναφέρει ότι η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία θα επανεξετάσει το θέμα αυτόν τον μήνα, με σκοπό να του επιβληθεί ισόβια απαγόρευση από το ποδόσφαιρο.

Οι εκτιμήσεις λένε ότι η υπόθεση θα διαρκέσει τρείς με τέσσερις εβδομάδες. Η ετυμηγορία θα εκδοθεί από μια παράλληλη επιτροπή, την Επιτροπή Εφέσεων της Αγγλίας, και τα μέρη θα μπορούν ακόμα να προσφύγουν, ως έσχατη λύση, στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) στην Ελβετία. Η τελική ετυμηγορία μπορεί να χρειαστεί έως και ένα χρόνο για να ανακοινωθεί, κατά τη διάρκεια του οποίου ο αθλητής μπορεί να ενεργήσει κανονικά.

Οι κατηγορίες αποκαλύφθηκαν τον Μάιο του 2024, όταν η αγγλική FA κατηγόρησε επίσημα τον Βραζιλιάνο ότι είχε κίτρινες κάρτες σε τέσσερις αγώνες . Εκείνη την εποχή, τα νομικά πρόσωπα δήλωναν ότι ο Πακετά προσπάθησε «να επηρεάσει την εξέλιξη, την πορεία ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή ή εμφάνιση αυτών των αγώνων, επιχειρώντας σκόπιμα να λάβει κάρτα από τον διαιτητή με αθέμιτο σκοπό να επηρεάσει την αγορά στοιχημάτων, ώστε ένα ή περισσότερα άτομα να επωφεληθούν από τα στοιχήματα».

Ένα από τα στοιχήματα ήταν ότι ο παίκτης θα έπαιρνε κίτρινη κάρτα σε έναν από τους αγώνες που ερευνήθηκαν και άξιζε επτά λίρες. Το μεγαλύτερο από αυτά όμως ήταν 400 λίρες. Ο παίκτης πήρε κίτρινη κάρτα, και τα κέρδη των στοιχηματικών έφτασαν τις 100.000 λίρες. Ένας από τους παράγοντες που τράβηξαν την προσοχή, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «Sun», είναι ότι πολλά από τα στοιχήματα έγιναν στη γενέτειρα του Πακετά, στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Exclusive: West Ham midfielder Lucas Paqueta’s hearing into alleged breach of FA’s betting rules due to take place this month and will last three weeks, Sky Sports News understands.

The FA are seeking a lifetime ban for Paqueta. pic.twitter.com/hVzP7zvMY1

— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 5, 2025