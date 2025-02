Νέα στοιχεία «καίνε» τον Πακετά: «Ήθελε να πάρει κίτρινη ως δώρο γενεθλίων για τον αδελφό του» (pic)

Ο Πακετά κατηγορείται για συμμετοχή σε παράνομο στοιχηματισμό και αναμένεται να περάσει από ακρόαση τον επόμενο μήνα, κατέθεσε στην Επιτροπή της Γερουσίας της Βραζιλίας και δεν θα αντιμετωπίσει περαιτέρω προβλήματα στην πατρίδα του, παρά το γεγονός πως είναι ύποπτος για χειραγώγηση παιχνιδιού».

Ο 27χρονος μεσοεπιθετικός επιμένει ότι είναι αθώος για τις κατηγορίες πως εσκεμμένα δέχθηκε κάρτα σε τέσσερα παιχνίδια της Premier League – εναντίον της Λέστερ το 2022, της Άστον Βίλα, της Λιντς και της Μπόρνμουθ το 2023.

Όμως, σύμφωνα με στοιχεία που υποβλήθηκαν στην έρευνα της Βραζιλίας, «ο Πακέτα ανακοίνωσε (σε έναν ενδιάμεσο που ονομαζόταν Μάρλον Μπρούνο Νασιμέντο Σίλβα) ότι θα έκανε «δώρο γενεθλίων» στον αδελφό του, Ματέους Πακετά την κίτρινη κάρτα στον αγώνα της 12ης Μαρτίου».

🚨 According to a Brazilian government inquiry, Lucas Paqueta allegedly claimed his yellow card in the match on March 12 was a birthday present for his brother. 🤯💸

(Source: @MirrorFootball) pic.twitter.com/WImYvXXYen

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 12, 2025