Εκατέρωθεν επιθέσεις με drones: Φωτιές σε πετρελαιαγωγό στη Ρωσία – Τραυματίες και ζημιές στην Ουκρανία

Φωτιές ξέσπασαν σε αγωγό πετρελαίου στη νότια περιφέρεια Ροστόφ στη Ρωσία, μετά από επίθεση ουκρανικών drones, αργά χθες βράδυ δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

«Ως αποτέλεσμα μιας μαζικής επίθεσης με drones στην περιοχή Τσερτόφσκι, ξέσπασε φωτιά σε αγωγό πετρελαίου», έγραψε στο Telegram ο Γιούρι Σλιουσάρ. Όπως είπε, εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από την περιοχή, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Ukrainian drones attacked an oil pipeline in the Chertkovo district of the Rostov region. pic.twitter.com/1VWwagrdSH

Οι ρωσικές αρχές κατάφεραν να σβήσουν τις φωτιές, ώρες μετά την επιδρομή, έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες Σλιούσαρ, διαβεβαιώνοντας πως δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Εκτός από τις πυρκαγιές αυτές, οι επιθέσεις εναντίον διαφόρων βιομηχανικών εγκαταστάσεων δεν προκάλεσαν περαιτέρω ζημιές, διαβεβαίωσε μέσω Telegram.

Δεν διευκρίνισε για ποιον αγωγό επρόκειτο. «Ευτυχώς, κανένας δεν έπαθε κακό», τόνισε. Παράλληλα έκανε γνωστό πως αναχαιτίστηκε επιδρομή drones στη Ναβασάχτινσκ, όπου διυλιστήριο έπαψε να λειτουργεί εξαιτίας προηγούμενων παρόμοιων επιδρομών.

Russian oil depot attacked in Rostov region

According to eyewitnesses, the strikes targeted Chertkovsky district, where an oil depot is located. Acting Governor of the region Yuri Slyusar confirmed the attack: “Debris from a downed UAV caused a fire at a warehouse on an… pic.twitter.com/rqobK4EmlW

— ASTRA (@ASTRA_PRESS) March 3, 2025