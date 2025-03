Η 11άδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ (pic)

Πρώτο ματς της χρονιάς χωρίς τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί σε όλες τις διοργανώσεις. Και με τους Τσικίνιο, Παναγιώτη Ρέτσο στον πάγκο. Η εντεκάδα του Ολυμπιακού ήταν μικρός γρίφος στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και για μια φορά ακόμη ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρήκε τον τρόπο να εκπλήξει.

Τι επέλεξε ο Βάσκος; Μια 4-2-3-1 εκδοχή με τον Κωστούλα σε ρόλο σέντερ φορ. Με δύο αριστεροπόδαρους στόπερ, τον Κάρμο και τον Πιρόλα μπροστά απο τον Τζολάκη. Με τον Ντάνι Γκαρθία να στέκεται πλάι στον Έσε, διατηρώντας θέση βασικού για ένα ακόμη ντέρμπι.

Και θα παραμείνει σε ρόλο εξτρέμ ο Ροντινέι απο την δεξιά πλευρά. Διατηρεί την θέση του σαν αριστερός winger και ο Πάλμα που ήταν καταπληκτικός την Τετάρτης στον ημιτελικό. Και κάπως έτσι περιμένουμε να δούμε τον Ζέλσον Μαρτίνς σαν 10άρι πίσω απο τον Κωστούλα

Είναι Κοστίνια, Κάρμο, Πιρόλα, Ορτέγκα η γραμμή της άμυνας. Με Έσε και Γκαρθία σαν κεντρικούς χαφ. Με Ροντινέι, Ζέλσον Μαρτίνς και Πάλμα στο τρίγωνο πίσω απο τον Μπάμπη Κωστούλα.

Συνοπτικά η 11άδα: Τζολάκης, Κοστίνια, Κάρμο, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία, Ροντινέι, Πάλμα, Ζέλσον Μαρτίνς, Κωστούλας.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ​ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪#Olympiacos #AEKOLY #slgr pic.twitter.com/kqAcMlNkTR

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 2, 2025