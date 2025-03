Χιλιάδες πελάτες του Microsoft 365 ανέφεραν ότι είχαν προβλήματα με υπηρεσίες όπως το Outlook

Σε μια σειρά αναρτήσεων στην κοινωνική πλατφόρμα X, η εταιρεία δήλωσε ότι διερευνά το πρόβλημα, το οποίο επηρέασε διάφορες υπηρεσίες του Microsoft 365, σύμφωνα με το Associated Press.

«Εντοπίσαμε μια πιθανή αιτία επιπτώσεων και επαναφέραμε τον ύποπτο κώδικα για να μετριάσουμε τις επιπτώσεις», ανέφερε η Microsoft στις αναρτήσεις, οι οποίες δημοσιεύθηκαν από μια σελίδα της εταιρείας που είναι αφιερωμένη στην αντιμετώπιση περιστατικών που συνδέονται με τα προγράμματα λογισμικού γραφείου της.

Η εταιρεία δήλωσε το απόγευμα ότι η παρακολούθησή της έδειξε ότι «η πλειονότητα των επηρεαζόμενων υπηρεσιών ανακάμπτει μετά την αλλαγή μας».

Νωρίτερα, ορισμένοι χρήστες ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δηλώσουν ότι δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στο Outlook. Προβλήματα αντιμετώπισαν και τα Gmail και iCloud.

Τα δεδομένα από το Downdetector, το οποίο παρακολουθεί τις διακοπές λειτουργίας, έδειξαν χιλιάδες αναφορές από χρήστες. Οι αναφορές διακοπών για το Microsoft 365, και ειδικότερα για το Outlook, κορυφώθηκαν γύρω στις 23:00 ώρα Ελλάδας πριν μειωθούν και ορισμένοι χρήστες άρχισαν να λένε ότι η πρόσβασή τους αποκαταστάθηκε. Τα περισσότερα προβλήματα επηρέασαν την Ελλάδα στις εφαρμογές Outlook και Exchange.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η πλατφόρμα επικοινωνιών Slack παρουσίασε επίσης διακοπή που άφησε χιλιάδες χρήστες να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία.

Το Microsoft Outlook, το 365 και άλλες υπηρεσίες κατέρρευσαν το Σάββατο, επηρεάζοντας δεκάδες χιλιάδες χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκατομμύρια παγκοσμίως, πριν οι υπηρεσίες αποκατασταθούν σε λιγότερο από μία ώρα.

