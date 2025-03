Φοβάται και τον… Ίσκο της

Η Μπέτις έκανε το μεγάλο «μπαμ» στο παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης στο Μπενίτο Βιγιαμαρίν καθώς νίκησε την «βασίλισσα» με 2-1 και αυτό το αποτέλεσμα ίσως αποδειχθεί μεγάλο πρόβλημα για την ομάδα του Κάρλο Αντσελότι.

Οι «μερένχες» έχασαν πολύτιμο έδαφος στην κούρσα του πρωταθλήματος και τώρα η Μπαρτσελόνα καλείται να εκμεταλλευτεί την μεγάλη γκέλα της Ρεάλ.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Μπέτις ήταν ένας πρώην παίκτης της «βασίλισσας». Ο λόγος για τον Ίσκο, ο οποίος είχε γκολ και ασίστ στο αποψινό παιχνίδι, βάζοντας δύσκολα στην πρώην ομάδα του.

Ο Ίσκο είναι δίχως άλλο το πρόσωπο της βραδιάς στην Ισπανία και μάλιστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει ξεκινήσει μια μεγάλη κουβέντα, για τον τρόπο με τον οποίο πανηγύρισε ο άσος της Μπέτις το γκολ που πέτυχε κόντρα στην Ρεάλ.

Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός πανηγύρισε έντονα το γκολ που σημείωσε και πολλοί ήταν αυτοί που υποστήριξαν ότι δεν έπρεπε να το κάνει, λόγω της θητείας του στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο διεθνής άσος της Μπέτις είχε αγωνιστεί για εννιά χρόνια στην «βασίλισσα» και αρκετοί είναι εκείνοι που τον κατηγορούν για ασέβεια στην ομάδα που τον βοήθησε να κάνει σπουδαία καριέρα και να κατακτήσει πολλά τρόπαια.

Τα αρνητικά σχόλια για τον Ίσκο ήταν πολλά, ειδικά από τους οπαδούς της «βασίλισσας», οι οποίοι ανέφεραν πως περίμεναν ποτέ τέτοια συμπεριφορά από έναν παίκτη που φόρεσε για τόσα πολλά χρόνια την φανέλα της ομάδας της Μαδρίτης.

