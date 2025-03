Τα παιδιά, το Λονδίνο, η garage: Ο Γιούεν Σπένσερ με ένα κλικ «έπιασε» μια ολόκληρη γενιά

Ο Γιούεν Σπένσερ τράβηξε αυτή τη φωτογραφία σε μια κυριακάτικη βραδιά κλαμπ με το όνομα «Twice As Nice» στο The End του Λονδίνου το 1999. To θρυλικό κλαμπ είχε μεταφερθεί στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου και ο iconic φωτογράφος ήταν τακτικός θαμώνας εκεί.

Ο Σπένσερ, ο οποίος μεγάλωσε στο Νιουκάστλ, είχε καταγράψει τις βραδιές των underground πάρτι για μια δεκαετία μέχρι τότε για περιοδικά όπως το Face και το i-D.

«Ήταν παιδιά της εργατικής τάξης που ντύνονταν για μια μεγάλη βραδιά»

Η εργατική τάξη και η garage κουλτούρα

Η καρδία του Γιούεν Σπένσερ χτυπά σε ρυθμούς της soul μουσικής, και έβλεπε στην garage κουλτούρα παρόμοια γόητρα: «Ήταν παιδιά της εργατικής τάξης που ντύνονταν για μια μεγάλη βραδιά», θυμάται, «αρκετά διαφορετική ‘φάση’ από το acid house, για παράδειγμα».

Ο Σπένσερ επηρεάστηκε από φωτογράφους όπως ο Κρις Κίλιπ και ο Γκράχαμ Σμιθ- ήθελε να φτιάξει αυθεντικές φωτογραφίες που θα αποτύπωναν «μερικές από τις χορευτικές κινήσεις, τον γυναικοκρατούμενο έρωτα και την αγαλλίαση εκείνων των νυχτών», λέει ο ίδιος.

Μια νύχτα διαφορετική από τις άλλες

Τη συγκεκριμένη νύχτα που τράβηξε αυτή τη φωτογραφία, είχε φτάσει στο περίφημο κλαμπ με μια τελείως διαφορετική διάθεση.

«Μου την είχαν πέσει μερικοί τύποι στην Έσεξ Ρόουντ, ενώ περίμενα το λεωφορείο 73», θυμάται. «Τσακωθήκαμε στη μέση του δρόμου, σταματήσαμε την κυκλοφορία. Αυτό δεν ήταν και τόσο ασυνήθιστο εκείνη την εποχή. Γελούσαμε ενώ τσακωνόμασταν στ’ αλήθεια και βγήκα από αυτό αλώβητος. Έτρεξα και πήδηξα σε ένα λεωφορείο που πήγαινε προς τη λάθος κατεύθυνση και -κλασικό Λονδίνο- κανείς δεν είπε κουβέντα».

Από όλες τις φωτογραφίες που τράβηξε εκείνα τα χρόνια, αυτή είναι μία από τις αγαπημένες του. «Είναι τόσο οικεία», λέει. «Προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να τη μεγεθύνω πολύ και να την έχω στον τοίχο του σαλονιού μου».

Η εικόνα του Σπένσερ περιλαμβάνεται στη νέα έκθεση της Hayward Gallery: «After the End of History: British Working Class Photography 1989-2024».

*Πηγή: The Guardian, Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @ewenspencer