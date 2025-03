Τέλος εποχής για το Skype – Πότε τερματίζει τη λειτουργία του η Microsoft

Το Skype θα ηχήσει για τελευταία φορά στις 5 Μαΐου, καθώς η Microsoft αποσύρει την υπηρεσία διαδικτυακών κλήσεων που επαναπροσδιόρισε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συνδέονται διαδικτυακά.

Η Microsoft ανακοίνωσε την απόφαση αυτή με ανάρτηση της στο Χ.

Starting in May 2025, Skype will no longer be available. Over the coming days you can sign in to Microsoft Teams Free with your Skype account to stay connected with all your chats and contacts. Thank you for being part of Skype pic.twitter.com/EZ2wJLOQ1a

— Skype (@Skype) February 28, 2025