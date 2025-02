Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες Πέμπτη τη «στήριξη» του στη ρήτρα συλλογικής άμυνας της ιδρυτικής συνθήκης του ΝΑΤΟ (Αρθρο 5), ακρογωνιαίο λίθο της Συμμαχίας που προβλέπει πως σε περίπτωση που κάποιο κράτος-μέλος του δεχθεί επίθεση, τα υπόλοιπα μέλη δεσμεύονται να σπεύσουν σε βοήθεια (στη φωτογραφία από βίντεο στο Χ, @AmkBreaking, επάνω, ο Τραμπ απαντά στην ερώτηση για το Αρθρο 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ).

Ερωτηθείς για το Αρθρο 5 στη συνέντευξη Τύπου, μετά τη συνάντηση με τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «το υποστηρίζω», αλλά συμπλήρωσε «δεν νομίζω ότι θα έχουμε λόγο» επίκλησής του, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Εξέφρασε ακόμη την πεποίθηση πως θα επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και ότι «θα είναι μια μακροχρόνια ειρήνη».

Donald Trump: ‘

I support [Article 5] I don’t think we’ll have any reason for it, I think we’ll have a successful peace’

‘I don’t want to pay BILLIONS for a senseless war that should never have happened’ pic.twitter.com/pDNuc0AB8b

— AMK News (@AmkBreaking) February 27, 2025