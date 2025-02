ΤΕΧΑΝ: Πρωτοπορώντας στην Ανακύκλωση

Τα Νέα της Αγοράς

Nτρίπλες και τρίποντα, μεταμορφώνουν τις γειτονιές μας σε υπαίθρια γήπεδα!

Το διασκεδαστικό τουρνουά μπάσκετ ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops επιστρέφει με δωρεάν συμμετοχή και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Μεταμορφώνει τις γειτονιές μας σε υπαίθρια γήπεδα και όλους εμάς σε μία μεγάλη, μπασκετική παρέα!