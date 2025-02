Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από εκρήξεις σε συγκέντρωση υποστήριξης των ανταρτών του Κινήματος Μ23 στην Μπουκάβου, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανεβάζει σε 11 τους νεκρούς και σε 65 τους τραυματίες.

Σε βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας καταγράφονται σκηνές πανικού στους δρόμους της πόλης, με ανθρώπους να προσπαθούν απεγνωσμένα να απομακρυνθούν από το σημείο των εκρήξεων, ανάμεσά τους αιμόφυρτοι τραυματίες.

Eleven people died and around 60 were injured in Bukavu, South Kivu, DR Congo, Thursday after two explosions occurred following a gathering of the M23 armed group.#Morocco #Bukavu #SouthKivu #DRCongo #CorneilleNangaa #AllianceCongo pic.twitter.com/foHyAPA2jp

