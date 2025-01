Η ένοπλη αντικυβερνητική οργάνωση M23, η οποία κυρίευσε μαζί με τον στρατό της Ρουάντας τη μεγάλη πόλη Γκόμα, στην ανατολική ΛΔ Κονγκό, και διαμηνύει πως θέλει να συνεχίσει την «πορεία» ως την Κινσάσα, προωθείτο χθες Πέμπτη προς ανατολική κατεύθυνση, με τον ΟΗΕ να τονίζει πως είναι «πολύ ανήσυχος» (στη φωτογραφία του Reuters/Arlette Bashizi, επάνω, μέλη της ομάδας ανταρτών M23 περιπολούν στους δρόμους της Γκόμα).

Η Γκόμα, η πρωτεύουσα της επαρχίας Βόρειου Κίβου, ανάμεσα στη λίμνη Κίβου και τα σύνορα με τη Ρουάντα, έπεσε τις τελευταίες ημέρες, έπειτα από αστραπιαία προέλαση, μόλις μερικών εβδομάδων, που εξαπολύθηκε μετά την αποτυχία στα μέσα του Δεκεμβρίου της μεσολάβησης της Ανγκόλας για να διευθετηθεί η κρίση ανάμεσα στη ΛΔ Κονγκό και τη Ρουάντα.

Emmanuel Too of Citizen TV has made it easy for everyone to understand the attack in Kinshasa, Congo, and the fall of Goma to M23 rebels. He is an excellent reporter and well-informed. pic.twitter.com/XPTPYHeeSV

Προχθές Τετάρτη και χθες Πέμπτη, στοιχεία του M23 και του στρατού της Ρουάντας συνέχισαν να προελαύνουν στη γειτονική επαρχία του Νότιου Κίβου, προς την πόλη Νιαμπίμπουε, όπου βρίσκονται μεταλλεία, περίπου εκατό χιλιόμετρα από την Μπουκάβου, σύμφωνα με πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στην περιοχή και σε ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Μετά την Γκόμα, η Μπουκάβου, η πρωτεύουσα της Νότιου Κίβου, μπορεί ν’ απειληθεί με τη σειρά της.

«Είμαστε πολύ ανήσυχοι όσον αφορά την κατάσταση στο Νότιου Κίβου, που παραμένει πολύ ευμετάβλητη», καθώς υπάρχουν «αξιόπιστες πληροφορίες για ταχεία προέλαση του M23 προς την πόλη Μπουκάβου», δήλωσε χθες βράδυ ο Στεφάν Ντουζαρίκ, ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Παρότι παραδέχθηκε την «άνευ προηγουμένου» επιδείνωση της κατάστασης στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ο πρόεδρος της ΛΔ Κονγκό Φέλιξ Τσισεκέντι κάθε άλλο παρά φάνηκε διατεθειμένος ν’ αποδεχτεί την ήττα, τονίζοντας κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού του διαγγέλματος προχθές Τετάρτη πως βρίσκεται σε εξέλιξη «σθεναρή» αντίδραση του στρατού.

«Ηρθαμε στην Γκόμα για να μείνουμε», διεμήνυσε χθες ο Κορνέιγ Νανγκά, επικεφαλής πολιτικοστρατιωτικής πλατφόρμας μέρος της οποίας είναι το M23, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην πόλη. Και «θα συνεχίσουμε την απελευθερωτική πορεία μέχρι την Κινσάσα», διεμήνυσε.

#DRCongo 🇨🇩: apocalyptic scenes in #Goma as hundreds of thousands of people are forced to flee, desperate to escape from the advancing #M23 and Rwandan forces.

Many of the people have been on the run for over 30 years at this point. pic.twitter.com/rYX1jhGXjZ

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) January 26, 2025