Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα Τετάρτη ότι η Μόσχα δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να συμφωνήσει στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Μάλιστα, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη ιδέα ως «απάτη» που αποσκοπεί στο να επιτρέψει στο Κίεβο να επανεξοπλιστεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα συμφωνούσε με την ιδέα των ευρωπαϊκών ειρηνευτικών δυνάμεων.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι αύριο 27 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων της Ρωσίας και των ΗΠΑ για να συζητηθούν λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία πρεσβειών.

Δείτε σχετική ανάρτηση για την ομιλία Λαβρόφ:

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov says a meeting between Russian and US representatives to discuss embassy operations will take place on February 27 in Istanbul

• Russian top diplomat states Russia ‘deeply concerned that Israeli army continues to take actions that go… pic.twitter.com/DOkKuOkCcw

— Anadolu English (@anadoluagency) February 26, 2025