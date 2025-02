Ενδιαφέροντα στοιχεία από τις εκλογές στη Γερμανία παρουσιάζει το BBC μετά την επικράτηση της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) με 28,52%.

Ο Φρίντριχ Μερτς θα είναι ο επόμενος καγκελάριος, αλλά δεν γνωρίζει ακόμη με ποιον θα συγκυβερνήσει, με τις συνομιλίες να έχουν ξεκινήσει.

Η ακροδεξιά AfD (Εναλλακτική για τη Γερμανία), που διπλασίασε την επίδοσή της σε τέσσερα χρόνια και πήρε τη δεύτερη θέση με 20,8%, δεν θα βρίσκεται στην κυβέρνηση, καθώς όπως έχει δηλώσει ο Μερτς δεν θα της κάνει τέτοια πρόταση.

Τρίτο ήταν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), με επικεφαλής τον απερχόμενο καγκελάριο Όλαφ Σολτς, το οποίο σημείωσε τη χειρότερη εκλογική του επίδοση, συγκεντρώνοντας το 16,4% των ψήφων.

Το BBC αναφέρει ότι αν κοιτάξει κανείς τον εκλογικό χάρτη, μπορεί ίσως να ταξιδέψει στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου, όταν υπήρχε το «Σιδηρούν Παραπέτασμα» και η χώρα διαιρούνταν σε Ανατολική και Δυτική Γερμανία.

Το βρετανικό μέσο κάνει αυτή την (σ.σ. αμφιλεγόμενη) σύγκριση, λόγω της ισχυρότατης παρουσίας της AfD στα ανατολικά με την εξαίρεση του Βερολίνου και της μισής Λειψίας.

Στα δυτικά και ειδικά στη Βαυαρία, το συντηρητικό αδελφό κόμμα της CDU του Μερτς, η CSU, είναι αυτή που κυριαρχεί.

Ωστόσο, η επιρροή της AfD εξαπλώνεται και στα δυτικά, καθώς η πολιτική εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά κόμματα εξασθενεί.

Το BBC υπενθυμίζει ότι υπάρχει το λεγόμενο «τείχος προστασίας» ή Brandmauer αναφορικά με τη συμμετοχή της AfD σε κυβερνητικό συνασπισμό.

Τα κύρια κόμματα στη Γερμανία δεν συμμετέχουν σε κυβερνήσεις συνεργασίας με κόμματα που θεωρούνται εξτρεμιστικά μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η επικεφαλής της AfD, Αλίς Βάιντελ επιμένει ότι πρόκειται για ένα φιλελεύθερο, συντηρητικό κίνημα, όχι ρατσιστικό. Η μεγάλη αύξηση της δημόσιας υποστήριξης του κόμματος συνέπεσε με μια σειρά θανατηφόρων επιθέσεων τους τελευταίους εννέα μήνες, οι οποίες φέρονται να προέρχονται από μετανάστες, αναφέρει το BBC.

Το AfD έχει υιοθετήσει μια ευρέως κατακριτέα πολιτική που ονομάζεται «επαναμετανάστευση», την οποία ορίζει ως την απέλαση μεταναστών που έχουν διαπράξει εγκλήματα. Αλλά ο όρος μπορεί επίσης να αναφέρεται στη μαζική απέλαση των μεταναστών και των απογόνων τους.

Τον Μάιο του 2024 γερμανικό δικαστήριο απέρριψε έφεση της AfD κατά απόφασης που την κατέτασσε ως ύποπτη ακροδεξιά εξτρεμιστική οργάνωση. Οι δικαστές έκριναν ότι η AfD είχε «θέσεις που απαξιώνουν τη δημοκρατική τάξη και είναι ασυμβίβαστες με την αρχή της δημοκρατίας».

Σε τρία γερμανικά κρατίδια στα ανατολικά – τη Θουριγγία, τη Σαξονία-Άνχαλτ και τη Σαξονία – οι εγχώριες μυστικές υπηρεσίες έχουν χαρακτηρίσει την AfD ως ακροδεξιό κόμμα.

Ηγετικό στέλεχος της AfD στη Θουριγγία, ο Μπγιορν Χόκε, έχει καταδικαστεί δύο φορές για τη χρήση του απαγορευμένου ναζιστικού συνθήματος «Alles für Deutschland» («Τα πάντα για τη Γερμανία»). Οι υποστηρικτές της Αλίς Βάιντελ φώναζαν το όνομά της κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, χρησιμοποιώντας τη φράση «Alice für Deutschland».

Από το 1987 έχει να σημειωθεί ποσοστό συμμετοχής 82,5% σε γερμανικές εκλογές, και αυτό ήταν τρία χρόνια πριν από την επανένωση της Ανατολικής με τη Δυτική Γερμανία.

Πριν από τέσσερα χρόνια η συμμετοχή στις εκλογές ήταν 76,6%.

Με απλά λόγια, περισσότεροι από τέσσερις στους πέντε από τους 59,2 εκατομμύρια ψηφοφόρους της Γερμανίας πήγαν να ψηφίσουν.

Αυτό αντικατοπτρίζει πόσο ενεργοποιήθηκαν οι Γερμανοί σε αυτές τις εκλογές, οι οποίες έρχονται σε μια κομβική στιγμή για τη χώρα. Υπήρξαν εννέα τηλεοπτικές συζητήσεις στην τελική ευθεία της προεκλογικής εκστρατείας, αλλά αυτό αντανακλά το ευρύ ενδιαφέρον του κοινού.

🚨 Final Vote Share: Germany’s 2025 Election 🇩🇪🗳

With 82.5% turnout, here’s how the final vote % compares to 2021:

📊 Party Results (% | Change from 2021)

🔵 CDU/CSU: 28.6% (+4.5)

🔵 AfD: 20.8% (+10.5)

🔴 SPD: 16.4% (-9.3)

🟢 Greens: 11.6% (-3.2)

🟡 FDP: 4.3% (-7.2) ❌ Below… pic.twitter.com/QeEFKBxMkD

— EU Made Simple (@EU_Made_Simple) February 24, 2025