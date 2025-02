Ανακοίνωση εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αναφερόμενο στις αποφάσεις που ελήφθησαν σήμερα, Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου, για την αναστολή ορισμένων περιοριστικών μέτρων λόγω της κατάστασης στη Συρία.

Η απόφαση αυτή, όπως αναφέρεται, εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΕΕ να στηρίξει μια πολιτική μετάβαση χωρίς αποκλεισμούς στη Συρία και την ταχεία οικονομική ανάκαμψη, ανασυγκρότηση και σταθεροποίησή της.

Στόχος της ΕΕ είναι να διευκολύνει τη συνεργασία με τη Συρία, τον λαό και τις επιχειρήσεις της, σε βασικούς τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, καθώς και να διευκολύνει τις χρηματοπιστωτικές και τραπεζικές συναλλαγές που συνδέονται με τους εν λόγω τομείς και εκείνες που απαιτούνται για ανθρωπιστικούς σκοπούς και σκοπούς ανασυγκρότησης.

Ειδικότερα, το Συμβούλιο αποφάσισε να:

Σε συνέχεια της σημερινής απόφασης, το Συμβούλιο τονίζει ότι θα συνεχίσει τις εργασίες του και θα αξιολογήσει κατά πόσον θα μπορούσαν να ανασταλούν περαιτέρω οικονομικές κυρώσεις. Θα συνεχίσει επίσης να παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη χώρα για να διασφαλίσει ότι οι εν λόγω αναστολές παραμένουν κατάλληλες.

The EU has decided to suspend a number sanctions in view of the situation in Syria.

This decision is part of the EU’s efforts to support:

➡ an inclusive political transition in #Syria

➡ its swift economic recovery, reconstruction, and stabilisation

More information 👇#FAC

