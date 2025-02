Ο Τίμοθι Ντάλτον για το deal του «James Bond» με την Amazon: Δεν το περίμενα, είμαι σοκαρισμένος

Ο δημιουργικός έλεγχος της Amazon στο franchise του «James Bond» έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε διάφορους ηθοποιούς οι οποίοι έχουν παίξει στις ταινίες του πιο διάσημου κατάσκοπου. Μεταξύ αυτών, βρίσκεται και ο Τίμοθι Ντάλτον ο οποίος δήλωσε πως βρίσκεται σε κατάσταση σοκ από τότε που «έφτασε» στα αυτιά του η είδηση, σύμφωνα με την New York Post.

Σε μια νέα συνέντευξή του, ο Τίμοθι Ντάλτον, ο οποίος υποδύθηκε τον διαβόητο πράκτορα στις ταινίες «The Living Daylights» (1987) και «License to Kill» (1989), αντέδρασε στην είδηση ότι η Amazon MGM Studios απέκτησε τον δημιουργικό έλεγχο του κινηματογραφικού franchise, αφού οι παραγωγοί Μπάρμπαρα Μπρόκολι και Μάικλ Γουίλσον ανακοίνωσαν ότι θα κάνουν ένα βήμα πίσω.

Who’d you pick as the next Bond? pic.twitter.com/u7nBaRROlf

— Jeff Bezos (@JeffBezos) February 20, 2025