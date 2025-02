Διαξιφισμός Τραμπ – κυβερνήτη του Μέιν για τους διεμφυλικούς αθλητές: «Θα τα πούμε στο δικαστήριο»

«Θα τα πούμε στο δικαστήριο», απάντησε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ η κυβερνήτης του Μέιν Τζάνετ Μιλς έπειτα από έντονη λογομαχία σχετικά με το προεδρικό διάταγμα που αποκλείει τους διεμφυλικούς αθλητές από τις γυναικείες ομάδες.

Ο Ντ. Τραμπ υπερηφανευόταν μπροστά στους κυβερνήτες των πολιτειών που έγιναν δεκτοί στον Λευκό Οίκο για το διάταγμα που υπέγραψε στις αρχές του Φεβρουαρίου. Δήλωσε ειρωνικά ότι «πολλοί δημοκρατικοί με πολεμούν για το θέμα αυτό. Μια χαρά». Απευθυνόμενος δε στην κυβερνήτη του Μέιν ρώτησε προκλητικά «δεν θα συμμορφωθείτε;».

Η κυβερνήτης Τζάνετ Μιλς απήντησε πως «θα συμμορφωθώ με τους πολιτειακούς και τους ομοσπονδιακούς νόμους», με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να λέει πως «εμείς είμαστε οι ομοσπονδιακοί νόμοι. Καλά θα κάνετε να συμμορφωθείτε, διαφορετικά δεν θα πάρετε καμία ομοσπονδιακή χρηματοδότηση».

Η Τζάντετ Μιλς σηκώνοντας το γάντι επισήμανε πως «θα τα πούμε στο δικαστήριο». Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε, τέλος, πως «πολύ καλά, θα τα πούμε στο δικαστήριο. Ανυπομονώ. Θα είναι εύκολο. Και χαρείτε τη μετέπειτα ζωή σας, γιατί δεν νομίζω ότι θα επανεκλεγείτε».

BREAKING: In a stunning moment of defiance, Maine’s Governor Janet Mills stands up to Trump, saying she is complying with state and federal (anti-discrimination) law, and will see him in court over his threat to withhold federal funds. This is incredible.pic.twitter.com/2eBS3JcdK1

— Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) February 21, 2025