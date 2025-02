Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, Μάικ Γουόλτζ, σε ενημέρωση του Λευκού Οίκου, ρωτήθηκε για τον πόλεμο στην Ουκρανία και για το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο «χειραγώγησης» από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Γουόλτζ είπε ότι «αν υπάρχει κάποιος σε αυτόν τον κόσμο που μπορεί να τα βάλει με τον Πούτιν, αυτός είναι ο Ντόναλντ Τζέι Τραμπ», αναφερόμενος σε αυτόν ως τον «επικεφαλής διαπραγματευτή».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

US National Security Advisor Mike Waltz:

If there is anybody in this world that can go toe to toe with Putin, Xi, Kim Jong-un, it is Donald Trump.

Americans should have no doubt about his ability to not only handle Putin but to handle the complexity of driving this war to an… pic.twitter.com/LRxZTwNgpD

