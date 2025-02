Τον διέσυρε και τον…χλεύασε: Απίθανη αντίδραση του Εμπαπέ προς τον Γκβάρντιολ μετά το γκολ του (pic, vid)

Ο Κιλιάν Εμπαπέ «διέλυσε» τη Μάντσεστερ Σίτι και έδωσε την πρόκριση στους «16» του Champions League, στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πέτυχε τρία γκολ, με το δεύτερο στο 33ο λεπτό να είναι σπάνιας ομορφιάς και επίδειξη… δύναμης.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος αστέρας υποδέχθηκε τη μπάλα στη μεγάλη περιοχή και με μία περίτεχνη ενέργεια άφησε… ξερό τον Γιόσκο Γκβάρντιολ, πλασάροντας τον Έντερσον για τον 2-0.

Werey Mbappe. He enjoyed that too much 😂 pic.twitter.com/Qq614VqnQv

— Sporting King (@sportingking365) February 19, 2025