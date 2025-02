Ο τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς, με τα ανθρωποειδή ρομπότ με AI να είναι έτοιμα να εισχωρήσουν ακόμη στην καθημερινότητα του απλού πολίτη.

Το «Tien Kung», ένα ανθρωποειδές ρομπότ που αναπτύχθηκε από το Εθνικό και Τοπικό Κέντρο Καινοτομίας Ρομποτικής Τεχνητής Νοημοσύνης, πέτυχε να είναι το πρώτο ρομπότ στον κόσμο που ανέβηκε επιτυχώς 134 υπαίθριες σκάλες με σκαλοπάτια ύψους 35 εκατοστών, φτάνοντας στο υψηλότερο σημείο του Haizi Wall Park στο Πεκίνο.

Αυτό το ορόσημο σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ένα ανθρωποειδές ρομπότ έχει επιδείξει τόσο προηγμένη κινητικότητα σε περίπλοκα εξωτερικά περιβάλλοντα, σύμφωνα με δήλωση της εταιρείας.

«Tien Kung,» a #humanoid robot developed by the National and Local Co-built Embodied Artificial Intelligence Robotics Innovation Center, has achieved a world’s first by successfully climbing 134 outdoor stairs with 35cm-high steps, reaching the highest point of the Haizi Wall… pic.twitter.com/yUfxxHPNN6

