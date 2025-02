Ο λόγος που ο Μέσι δεν θέλει να παίξει κόντρα στην Σπόρτινγκ Κάνσας (vid)

Η Ίντερ Μαϊάμι θα ριχτεί στη «μάχη» την ερχόμενη Τετάρτη (19/2) για το Κύπελλο Πρωταθλητριών CONCACAF απέναντι στην Σπόρτινγκ Κάνσας, στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων.

Το παιχνίδι αναμένεται να διεξαχθεί με προβλήματα, αφού η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει πως θα κάνει έντονο κρύο, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για -15 βαθμούς και την αίσθηση στο ανθρώπινο σώμα να φτάνει τους -25!

🚨 Sources have told me that Lionel Messi does not want to play in the blistering cold on Tuesday vs Sporting Kansas City.

Whether he does or not is still to be determined, but there is a chance Messi does not play in the CONCACAF Champions Cup opener.#InterMiamiCF #Messi𓃵 pic.twitter.com/Krr2tn5SzW

— Franco Panizo (@FrancoPanizo) February 17, 2025