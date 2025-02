Ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντίμον, επέπληξε τους υπαλλήλους την Τετάρτη στο Κολόμπους του Οχάιο, κατά τη διάρκεια ενός φλογερού εσωτερικού δημαρχείου, αφού οι εργαζόμενοι εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με την πολιτική της τράπεζας για πενθήμερη επιστροφή στο γραφείο, σύμφωνα με ηχητικό υλικό που εξέτασε το The Hill.

«Απλώς δεν λειτουργεί», είπε ο Dimon, αναφερόμενος στις πολιτικές που επιτρέπουν στους υπαλλήλους να εργάζονται εξ αποστάσεως. «Και δεν λειτουργεί για τη δημιουργικότητα. Επιβραδύνει τη λήψη αποφάσεων».

«Και μη μου λέτε ότι η «εργασία από το σπίτι την Παρασκευή» λειτουργεί. Τηλεφωνώ σε πολλούς ανθρώπους την Παρασκευή. Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος για να τον βρεις», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Ορισμένοι υπάλληλοι της μεγαλύτερης τράπεζας της χώρας ένωσαν τις δυνάμεις τους για να υπογράψουν ένα ψήφισμα που προέτρεπε τον διευθύνοντα σύμβουλο να μην καταργήσει τις υβριδικές εργάσιμες ημέρες. Ωστόσο, ο Ντίμον καταδίκασε την προσπάθεια, ενώ υποστήριξε ότι οι ευκαιρίες εργασίας από το σπίτι βλάπτουν την επόμενη γενιά εργαζομένων.

Η εργασία από το σπίτι βλάπτει την επόμενη γενιά υποστηρίζει ο Ντίμον

«Η νέα γενιά ζημιώνεται από αυτό. Αυτό μπορεί να αφορά ή να μην αφορά το συγκεκριμένο προσωπικό σας, αλλά μένουν πίσω», δήλωσε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

«Μένουν πίσω σε κοινωνικό επίπεδο, στις ιδέες, στη γνωριμία με ανθρώπους. Στην πραγματικότητα, υποθέτω ότι οι περισσότεροι από εσάς ζείτε σε κοινότητες πολύ λιγότερο ποικιλόμορφες από αυτήν την αίθουσα», πρόσθεσε ο διευθύνων σύμβουλος.

Τα σχόλια του Ντίμον προκάλεσαν ζητήματα με την αποδοτικότητα των εργαζομένων. Η κίνησή του να απαιτήσει την πλήρη αυτοπρόσωπη παρουσία ακολουθεί την εκτελεστική εντολή του προέδρου Τραμπ που διέταξε τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να επιστρέψουν φυσικά στα γραφεία για εργασία άμεσα. Έχει επίσης υπερασπιστεί τις απειλές του Τραμπ για τους δασμούς.

Δεν χρειάζεται να εργάζεστε στην JP Morgan είπε ο Ντίμον

«Δεν χρειάζεται να εργάζεστε στην JP Morgan. Οπότε, όσοι από εσάς δεν θέλετε να εργαστείτε στην εταιρεία, δεν έχω πρόβλημα», είπε ο Ντίμον στο πλήθος. «Δεν είμαι θυμωμένος μαζί σας. Μην είστε θυμωμένοι μαζί μου» ανέφερε σε μια λογική «my way or the highway» (όπως το θέλω εγώ ή έξω από εδώ σε ελεύθερη μετάφραση).

«Είναι μια ελεύθερη χώρα. Μπορείτε να περπατήσετε στα πόδια σας. Αλλά αυτή η εταιρεία θα θέσει τα δικά μας πρότυπα και θα το κάνουμε με τον δικό μας τρόπο. Και έχω βαρεθεί με αυτά τα πράγματα», πρόσθεσε.

Η εταιρεία, η οποία απασχολεί περισσότερους από 300.000 εργαζομένους, σχεδιάζει να απολύσει λιγότερους από 1.000 ανθρώπους τον Φεβρουάριο και σχεδιάζει να ανακοινώσει πρόσθετες περικοπές στα μέσα Μαρτίου, τον Μάιο, τον Ιούνιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Barrons.