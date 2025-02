Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο, το οποίο δείχνει τη στιγμή που ένας φύλακας σε γνωστή αλυσίδα φαστ φουντ χαστουκίζει μια γυναίκα.

Στα πλάνα από το κατάστημα στις ΗΠΑ διακρίνεται μια γυναίκα να περνάει δίπλα από τον φρουρό ασφαλείας, με τον οποίο φαίνεται να έχει αντιπαράθεση.

Κατευθύνεται προς ένα μηχάνημα αυτοεξυπηρέτησης για να κάνει την παραγγελία της, ωστόσο, ο φύλακας την ακολουθεί, την αρπάζει από το χέρι και στη συνέχεια τη χαστουκίζει.

Λίγα λεπτά αργότερα, η γυναίκα φαίνεται να κρατά το πρόσωπό της απορημένη και να κατευθύνεται προς την άλλη πλευρά του εστιατορίου, σταματώντας κάτω από μια τηλεόραση που δείχνει το Super Bowl.

Ο φύλακας την ακολουθεί ξανά και οι δυο τους εμπλέκονται σε έναν έντονο καβγά, με τη γυναίκα να δηλώνει ότι θα καταθέσει μήνυση. Επανειλημμένα του ζητά να απομακρυνθεί, ενώ εκείνος επιμένει να της λέει ότι πρέπει να φύγει.

Τελικά, τη συνοδεύει εκτός του καταστήματος. Δεν είναι ξεκάθαρο τι προκάλεσε τη διαμάχη. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Λος Άντζελες, ενώ αναφορές υποστηρίζουν ότι η γυναίκα είναι άστεγη και αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα.

Το βίντεο έχει πυροδοτήσει πολλές συζητήσεις στα social media, με τους χρήστες να αναρωτιούνται τι συνέβη και να υποστηρίζουν τη γυναίκα ενώ άλλοι κρατούν επιφυλάξεις τονίζοντας ότι δεν γνωρίζουν τι μπορεί να προηγήθηκε.

‘A security guard at a Taco Bell in downtown Los Angeles was filmed slapping a woman inside the restaurant on February 9. Witness Alejandro Sanchez, 29, said the woman was ordering food when the guard told her to leave before suddenly striking her.’

– SWNS pic.twitter.com/eYl4AiEyGy

— The Daily Sneed™ (@Tr00peRR) February 13, 2025