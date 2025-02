Αμάλ Κλούνεϊ: Η ορκισμένη εχθρός των γενοκτόνων αναλαμβάνει τους ηγέτες του αύριο στην Οξφόρδη

Η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ θα διδάξει στο πανεπιστήμιο που κάποτε φοίτησε.

Η βρετανολιβανέζα Αμάλ Αλαμουντίν – Κλούνεϊ Θα είναι επισκέπτρια καθηγήτρια πρακτικής στο Διεθνές Δίκαιο στη σχολή Μπλάβατνικ αναφέρει το BBC.

Η Κλούνεϊ, που σπούδασε τη νομική επιστήμη στο St Hugh’s College της Οξφόρδης, είπε:

«Είναι τιμή μου που επιστρέφω στην Οξφόρδη, αυτή τη φορά όχι ως φοιτήτρια αλλά ως καθηγήτρια».

Η σχολή θέλει να «εκπαιδεύσει μελλοντικούς παγκόσμιους ηγέτες και να υποστηρίξει καλύτερες κυβερνήσεις και δίκαιη δημόσια πολιτική σε όλο τον κόσμο».

«Είναι προνόμιο να έχω αυτή την ευκαιρία να συνεργαστώ με την επόμενη γενιά παγκόσμιων ηγετών και να συνεισφέρω στη ζωντανή ακαδημαϊκή κοινότητα της Οξφόρδης» σχολίασε η Κλούνεϊ.

«Ανυπομονώ να συνεργαστώ τόσο με καθηγητές όσο και με φοιτητές για να προωθήσω την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε όλο τον κόσμο» πρόσθεσε.

Η Ngaire Woods, κοσμήτορας της σχολής Μπλάβατνικ υποδέχτηκε την Κλούνεϊ στο νέο της ρόλο.

«Ως κατεξοχήν επαγγελματίας και ερευνήτρια, η τεχνογνωσία και οι γνώσεις της Αμάλ θα ενισχύσουν σημαντικά την έρευνα και τη διδασκαλία του σχολείου», είπε.

Βιογραφικό δικαιοσύνης

Η βρετανολιβανέζα δικηγόρος Αμάλ Κλούνεϊ είναι γνωστή για την ανάληψη υψηλού προφίλ υποθέσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Κλούνεϊ ήταν μέλος της νομικής ομάδας που πάλεψε για την απελευθέρωση των δημοσιογράφων του Al Jazeera που φυλακίστηκαν στην Αίγυπτο και εκπροσώπησε τη Nάντια Μουράντ, της γυναίκας που ήταν θύμα σεξουαλικής δουλείας του Ισλαμικού Κράτους, επέζησε και έγινε εκπρόσωπος των γυναικών που έχουν υποστεί σεξουαλική βία από το Ισλαμικό Κράτος.

Η Αμάλ Κλούνεϊ και ο σύζυγος της Τζορτζ Κλούνεϊ έχουν ιδρύσει το Clooney Foundation for Justice, το οποίο παρέχει δωρεάν νομική βοήθεια για την υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου και των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλο τον κόσμο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Clooney Foundation for Justice (@clooneyfoundationforjustice)

Η Κλούνεϊ ήταν στο παρελθόν επισκέπτρια καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης και έχει δημοσιεύσει δύο ακαδημαϊκά εγχειρίδια για το Διεθνές Δίκαιο.

Όπως αναφέρει το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης το βραβευμένο βιβλίο της The Right to a Fair Trial in International Law είχε αναφερθεί σε πολλές δίκες ανά τον κόσμο, ακόμη και από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Αμάλ Αλαμουντίν – Κλούνεϊ έχει κερδίσει μια σειρά από υποθέσεις-ορόσημα για λογαριασμό θυμάτων γενοκτονίας, σεξουαλικής βίας και διώξεων σε δικαστήρια όπως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και έχει βραβευτεί για την εξασφάλιση της απελευθέρωσης φυλακισμένων δημοσιογράφων.

Κλούνεϊ εναντίον Νετανιάχου

Η Αμάλ Αλαμουντίν – Κλούνεϊ είναι σπάνια. Η νομικός που κατάφερε να γίνει η ουσιαστική σταρ της οικογένειας των Κλούνεϊ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο ιστορικής σημασίας αίτημα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος του πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ -του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Γιοάβ Γκάλαντ– και τριών ηγετών της παλαιστινιακής Χαμάς για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν στην Λωρίδα της Γάζας.

Η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σύζυγος του Τζορτζ Κλούνεϊ ήταν μεταξύ των εμπειρογνωμόνων που συνέστησαν την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης του ΔΠΔ.

Η Αμάλ Αλαμουντίν – Κλούνεϊ κλήθηκε να καθορίσει εάν τα αιτήματα του εισαγγελέα για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης ανταποκρίνονταν στα πρότυπα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και ρωτήθηκε συγκεκριμένα αν υπήρχαν «βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται» ότι τα πρόσωπα που κατονομάζονται στα εντάλματα είχαν διαπράξει εγκλήματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας, των εγκλημάτων πολέμου και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.

Όπως αποκάλυψε η ίδια σε ανάρτηση της στα κοινωνικά δίκτυα η επιτροπή της οποίας ήταν μέλος «συμμετείχε σε μια εκτεταμένη διαδικασία εξέτασης στοιχείων και νομικής ανάλυσης» πριν καταλήξει στην ιστορική απόφασή που έγινε και αφορμή για τον Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ).

«Ως δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν θα δεχθώ ποτέ ότι η ζωή ενός παιδιού έχει μικρότερη αξία από τη ζωή ενός άλλου. Δεν δέχομαι ότι οποιαδήποτε σύγκρουση θα πρέπει να είναι εκτός της εμβέλειας του νόμου, ούτε ότι οποιοσδήποτε δράστης θα πρέπει να είναι υπεράνω του νόμου. Έτσι, υποστηρίζω το ιστορικό βήμα που έκανε ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για να αποδώσει δικαιοσύνη στα θύματα των θηριωδιών στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη» ανέφερε στη δήλωση της η Κλούνεϊ.

Αυθεντικό power couple

«Ο Τζορτζ έχει δύναμη στο Χόλιγουντ. Η Αμάλ δεν έχει, παρά μόνο ως σύζυγος του Τζορτζ. Η δύναμή της είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Χάγη και στις σελίδες της Vogue» έγραψε για την Αμάλ Αλαμουντίν – Κλούνεϊ ο The Guardian.

Δέκα χρόνια μαζί με τον Τζορτζ Κλούνεϊ και ζώντας σε αυστηρή ιδιωτικότητα, καθώς μεγαλώνουν τα δίδυμα παιδιά τους σε προστατευμένο περιβάλλον στην Ευρώπη, ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ θεωρούνται ένα από τα πιο σταθερά και ισχυρά ζευγάρια στο Χόλιγουντ.

Με κοινό πολιτικό ένστικτο οι Κλούνεϊ το 2016 συναντήθηκαν με την τότε καγκελάριο της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ για να συζητήσουν για την προσφυγική πολιτική, ενώ την ίδια χρονιά συμμετείχαν σε σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες προτού ιδρύσουν το Ίδρυμα τους.

Το 2014 η Αμάλ Αλαμουντίν – Κλούνεϊ ήρθε στην Ελλάδα καθώς η ελληνική κυβέρνηση τότε διερευνούσε την νομική οδό της διεκδίκησης των παρθενώνειων γλυπτών και ο Τζορτζ Κλούνεϊ τοποθετήθηκε δημόσια υπέρ της επιστροφής τους σε συνέντευξη τύπου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου ενώ προωθούσε την ταινία του Μνημείων Άνδρες (Monuments Men).

Τον Ιανουάριο του 2015, η Κλούνεϊ άρχισε τις εργασίες της σχετικά με την αναγνώριση της αρμενικής Γενοκτονίας και τον Σεπτέμβριο του 2021, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) τη διόρισε ως Ειδική Σύμβουλο για τη σύγκρουση στο Σουδάν στο Νταρφούρ.

Έχει, μεταξύ άλλων, υπερασπιστεί τον ιδρυτή της σελίδας WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ, υπήρξε σύμβουλος του πρώην γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Κόφι Ανάν για τον πόλεμο στη Συρία και συλλέγει διακρίσεις και βραβεύσεις για τη δουλειά και το έργο της ως υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του Τύπου.

Το 2015 το ΔΠΔ θέσπισε την υποτροφία Amal Clooney Scholarship σε συνεργασία με τον οργανισμό 100 Lives, που βοηθά την εκπαίδευση νέων γυναικών από το Λίβανο και το 2019, το βραβείο Amal Clooney σε συνεργασία με το φιλανθρωπικό ίδρυμα Prince’s Trust International αναδεικνύει το έργο νέων γυναικών που προσφέρουν στις κοινωνίες που ζουν παρά τις αντίξοες συνθήκες.

Το 2022 η Αμάλ Κλούνεϊ ήταν μεταξύ των 12 Γυναικών της Χρονιάς του περιοδικού Time ως αναγνώριση για το έργο της για τα θύματα Γιαζίντι από τις επιθέσεις του ISIS στο Ιράκ και έχει εκρποσωπήσει δημοσιογράφους του Reuters που συνελήφθησαν ενώ έκαναν ρεπορτάζ για την κρίση των Ροχίνγκια στη Μιανμάρ το 2018-2019.

Η Αμάλ Κλούνεϊ δεν είναι style icon

Ακόμη και όταν οι σελίδες των glossy περιοδικών την αποθεώνουν ως style icon η Κλούνεϊ αρνείται συστηματικά να ασχοληθεί με οτιδήποτε πέρα από τη νομική επιστήμη.

Δεν έχει μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν δίνει lifestyle συνεντεύξεις φλυαρίας για να γεμίσει σελίδες και να διεκδικήσει πρωτοσέλιδα και έχει χιούμορ.

Οι εμφανίσεις της -από το περίφημο φόρεμα Giambatista Valli με τα απλικαρισμένα λουλούδια που φορούσε στο γάμο της μέχρι την vintage τουαλέτα Yves Saint Laurent στο Φεστιβάλ Βερολίνου το 2016- την έχουν φέρει σε σελίδες περιοδικών μόδας που θέλουν να αποθεώσουν εμφανίσεις.

Σε ερώτηση για μια συγκεκριμένη ενδυματολογική επιλογή της η Κλούνεί είχε απαντήσει ότι «Φοράει Ede & Ravenscroft» αναφερόμενη στους ιστορικούς ράφτες του Λονδίνου με έτος ίδρυσης το 1689 που ντύνουν επιστήμονες και επαγγελματίες της νομικής.

Ο «πιο περιζήτητος εργένης του Χόλιγουντ» παντρεύτηκε την Αμάλ Αλαμουντίν – Κλούνεϊ στη Βενετία το 2014, σε ένα γάμο που διήρκεσε τέσσερις μέρες.

«Γνώρισα τον Τζορτζ όταν ήμουν 35 ετών και είχα αρχίσει να αποδέχομαι την ιδέα ότι θα έμενα γεροντοκόρη. Και μετά ήρθε εκείνος» είχε πει για τον σύζυγο της.

Για την 47χρονη καθηγήτρια Οξφόρδης, οι συνάδελφοι της λένε ότι είναι «μια υπέροχα λαμπερή γυναίκα, ανεξάρτητη, με μυαλό… Rolls-Royce».

Μητέρα διδύμων, των Ella και Αlexander, οι Κλούνεϊ περνούν τα καλοκαίρια τους στη Villa Oleandra, στη λίμνη Κόμο και τους χειμώνες στην έπαυλη των 13 εκατομμυρίων δολαρίων στο χωριουδάκι Sonning Eye στο South Oxfordshire της Βρετανίας.

Γεννημένη το 1978 στη Βυρηττό, η Αμάλ Αλαμουντίν – Κλούνεϊ ήταν μόλις δύο ετών όταν βρέθηκε στο Βuckinghamshire, βόρεια του Λονδίνου, φεύγοντας με την οικογένεια της από τον εμφύλιο πόλεμο στο Λίβανο.

Ο πατέρας της Ramzi, ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βυρητού και η μητέρα της Baria, βραβευμένη δημοσιογράφος. Η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ έχει μία αδελφή, την Τάλα, και δύο ετεροθαλείς αδελφούς από τον πρώτο γάμο του πατέρα της και μιλάει άπταιστα γαλλικά, αγγλικά και αραβικά.

«Eκείνη είναι η επαγγελματίας, εγώ ο ερασιτέχνης…» είχε πει ο Τζορτζ Κλούνεϊ για την ισχυρή κόρη μεταναστών από το Λίβανο που έγινε η αναπάντεχη σταρ της νομικής επιστήμης με αέρα καρατίων από διαμάντια που δεν είναι ματωμένα.