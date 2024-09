Αμάλ Αλαμουντίν: Η ερωτική εξομολόγηση του Τζορτζ Κλούνεϊ στη γυναίκα του

Οικοδεσπότες της φιλανθρωπικής ετήσιας εκδήλωσης του Ιδρύματος Clooney για τη Δικαιοσύνη «The Albies», ήταν φυσικά ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Αμάλ, οι οποίοι έδωσαν το παρών στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης στις 26 Σεπτεμβρίου 2024 και έκλεψαν τις εντυπώσεις.

Φτάνοντας στο κόκκινο χαλί, ο διάσημος ηθοποιός δεν έχασε την ευκαιρία να δείξει πόσο αληθινά ερωτευμένος είναι με τη σύζυγό του, Αμάλ.

George and Amal Clooney do a glam date night for their Clooney Foundation for Justice’s The Albies event, which honors courageous defenders of justice. 🖤 pic.twitter.com/lOBRebKP41

— ExtraTV (@extratv) September 26, 2024