Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ: Η ελίτ του Χόλιγουντ δίπλα στο glamorous ζευγάρι

Τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ έδωσαν το παρών στα δεύτερα ετήσια βραβεία Albie του ιδρύματος Κλούνεϊ στη Νέα Υόρκη.

Τα βραβεία Albie διοργανώνονται από το Clooney Foundation For Justice, με τον Τζορτζ Κλούνεϊ και την σύζυγό του Αμάλ να υποδέχονται την αφρόκρεμα του Χόλιγουντ στη λαμπερή βραδιά.

Μεταξύ των A-list φίλων του ζευγαριού που έδωσαν το παρών ήταν οι Emily Blunt, John Krasinski, Daniel Craig, Rachel Weisz, Scarlett Johannsson, Matt Damon, Anne Hathaway, Cindy Crawford και πολλοί ακόμα.

Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ απέπνεαν χολιγουντιανή λάμψη στα βραβεία για τους «θαρραλέους υπερασπιστές της δικαιοσύνης που διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο για αυτό που κάνουν».

Το όνομα στον θεσμό δόθηκε προς τιμήν της δικαστικού Albie Sachs, μια διάσημη Νοτιοαφρικανή νομικό που φυλακίστηκε και εν συνεχεία εξορίστηκε για την ακτιβιστική της δράση κατά του καθεστώτος του απαρτχάιντ.

Στα φετινά τιμώμενα πρόσωπα περιλαμβάνονταν μια ουκρανική ΜΚΟ, μια ακτιβίστρια κατά των βιασμών από το Κονγκό και οι δύο Ιρανοί δημοσιογράφοι που αποκάλυψαν την ιστορία της δολοφονίας της Masha Amini.

Για την εμφάνισή της η Αμάλ Κλούνεϊ φόρεσε μια λαμπερή λευκή τουαλέτα με παγιέτες και ουρά, ενώ είχε αφήσει τα μαλλιά της να πέφτουν κυματιστά στους ώμους της.

Στο πλευρό της ο Τζορτζ Κλούνεϊ επέλεξε ένα μαύρο κλασικό σμόκιν, φορώντας παπιγιόν για τη λαμπερή βραδιά.

Ενώ πόζαραν για τους φωτογράφους δεν παρέλειψαν να φωτογραφηθούν και με τους καλεσμένους τους, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας της Αμάλ, της Λιβανέζας δημοσιογράφου Baria Alamuddin.

Το ζευγάρι πόζαρε έχοντας στο πλευρό του τη σχεδιάστρια μόδας Donatella Versace, τη μεγιστάνα της ομορφιάς Charlotte Tilbury, την Andra Day, με πολλά ζευγάρια να μετατρέπουν τα λαμπερά βραβεία σε βραδιά ραντεβού.

Έδωσαν το παρών, σύμφωνα με τη Mail Online, ο James Bond Daniel Craig με την ηθοποιό σύζυγό του Rachel Weisz μέχρι τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό Julianne Moore και τον σύζυγό της Bart Freundlich και το διάσημο supermodel που μεσουρανούσε στα 90’ς Cindy Crawford.

More of Rachel Weisz and Daniel Craig attending the Clooney Foundation For Justice’s «The Albies». pic.twitter.com/t4CPRUWbGq

— The Rachel Weisz daily count bot (@kiana_weisz) September 29, 2023